Йога для очей: три ефективні вправи для тих, хто працює за комп’ютером

Вправи для очей / © www.freepik.com/free-photo

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Тривала робота за монітором часто призводить до комп’ютерного зорового синдрому та хронічної втоми. Однак проста йога для очей та три щоденні вправи допоможуть зберегти здоров’я вашого зору.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Як робота за монітором впливає на здоров’я очей?

Тривала безперервна робота з цифровими пристроями є однією з головних причин розвитку комп’ютерного зорового синдрому. Під час перегляду екрана люди кліпають значно рідше — у деяких випадках частота кліпання скорочується майже до третини від звичайної. Це підтверджують клінічні дослідження Національного центру біотехнологічної інформації США. Унаслідок цього слізна плівка швидше руйнується, а поверхня очей пересихає.

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Додаткове навантаження припадає і на внутрішні м’язи ока, що забезпечують фокусування. Через постійну необхідність дивитися на близьку відстань вони тривалий час залишаються напруженими. Таке статичне навантаження може спричинити спазми, втому, затуманення зору, головний біль і відчуття важкості в ділянці очей.

«Згідно з відгуками наших клієнтів, щоденна робота перед монітором є одним із найбільших навантажень на очі сучасної людини. Усвідомлене розслаблення очних м’язів і регулярні перерви є необхідними для довготривалого збереження здоров’я зору», — наголосила оптометристка компанії Alensa Марія Борош.

Йога для очей — спосіб зменшити втому

Попри поширене переконання, що вправи для очей здатні повністю виправити порушення рефракції, зокрема короткозорість, наукові дослідження вказують на інші переваги цього підходу.

Згідно з оглядом, опублікованим у журналі Current Ophthalmology Reports, йога для очей і спеціальні комплекси вправ допомагають покращити еластичність зовнішніх м’язів, які рухають очне яблуко, а також зменшують напруження, що виникає через стрес і тривале фокусування погляду. Крім того, стимуляція кровообігу та регулярні періоди розслаблення сприяють відновленню перевтомлених тканин і формуванню правильної звички кліпати.

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Три прості вправи для очей, які варто виконувати щодня

Ці вправи легко виконувати вдома або навіть на робочому місці. Вони не потребують жодних спеціальних пристроїв і можуть допомогти полегшити симптоми втоми очей, викликаної тривалим користуванням цифровими екранами.

Пальмінг

Розпочніть із техніки пальмінгу. Зручно сядьте та інтенсивно потріть долоні одна об одну, щоб вони нагрілися. Потім накрийте заплющені очі злегка зігнутими долонями, не торкаючись очних яблук, але повністю перекривши доступ світла.

Після цього спокійно та глибоко дихайте, зосередившись на темряві протягом однієї-двох хвилин. Такий відпочинок допомагає розслабити м’язи навколо очей і систему, що відповідає за фокусування.

Рухи очима за принципом циферблата

Наступна вправа спрямована на розслаблення окорухових м’язів. Виконуйте її, не рухаючи головою.

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Спочатку повільно переведіть погляд максимально вгору, потім — вниз. Після цього подивіться до крайньої точки ліворуч, а потім праворуч. Завершіть вправу повільними круговими рухами очей — спочатку за годинниковою стрілкою, а потім у зворотному напрямку.

Такі рухи допомагають активізувати окорухові м’язи та зменшують наслідки тривалого фокусування в одному напрямку.

Зміна фокусу між близькими та далекими об’єктами

Остання вправа активізує м’язи, які відповідають за акомодацію, тобто зміну фокусної відстані, і допомагає послабити напруження після тривалої роботи зблизька.

Витягніть руку вперед і підніміть великий палець. Подивіться на нього кілька секунд, після чого одразу переведіть погляд на будь-який предмет, розташований щонайменше за 6 м. Повторіть таке перемикання кілька разів поспіль.

Спрощеною версією цієї вправи є правило 20-20-20. Воно рекомендує після кожних 20 хв. роботи за комп’ютером щонайменше 20 с дивитися на об’єкт, що розташований приблизно за 20 футів (близько 6 м). Такий підхід ефективно розвантажує м’язи, які постійно працюють під час фокусування на близькій відстані.

Під час довгої роботи перед монітором люди часто навіть не помічають, що напружують лоб або піднімають брови, через що дискомфорт навколо очей лише посилюється.

Щоб зняти це напруження, варто час від часу легкими рухами провести пальцями по бровах від внутрішнього краю до зовнішнього, а потім свідомо розслабити лоб на кілька секунд. Це простий спосіб дати перепочинок не лише очам, а й м’язам навколо них.

«Відпочинок для очей — це не лише про самі очні яблука. Під час багатогодинної роботи за монітором часто непомітно напружуються м’язи чола, ділянки брів і скронь. Якщо регулярно розслабляти ці зони, свідомо робити перерви та виконувати вправи для очей, багато людей наприкінці дня відчувають, що їхній погляд став свіжішим, а очі — менш втомленими», — зазначила сертифікована викладачка фейс-йоги і засновниця проєкту Anya kedvéért Вікторія Югас.

До слова, у Великій Британії 20-річний хлопець ледь не втратив зір через регулярне використання ручного масажного пістолета для обличчя. Протягом трьох місяців він щотижня масував ділянку навколо очей, намагаючись зняти втому. Високочастотні імпульси пристрою деформували очні яблука, що призвело до масивних крововиливів, розривів та небезпечного діалізу сітківки на обох очах — травм, які раніше фіксували лише після ДТП чи важких ударів.

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