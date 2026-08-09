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97-річну бабусю після інсульту прив’язали до літака — вона зробила неймовірний трюк (відео)
Свій новий рекорд британка побила лише через рік після інсульту.
97-річна Бетті Бромаж із Великої Британії знову здійснила неймовірний трюк — вийшла на крило літака під час польоту та встановила власний рекорд Гіннеса.
Про це йдеться на сайті GWR.
Мешканка Челтнема уже шість разів виконувала так звану «прогулянку крилом» — і щоразу доводила, що вік для неї точно не перешкода. Цього разу вона зробила це, коли їй виповнилося 97 років і 127 днів.
Під час виступу на аеродромі RFC Rendcomb у Сіренсестері Бромаж знову піднялася на крило літака та успішно виконала трюк. Завдяки цьому британка побила власний світовий рекорд Гіннеса як найстарша жінка-вінг-волкерка.
Попередній рекорд вона встановила 2022 року, коли здійснила «прогулянку крилом» у віці 93 років.
Для Бетті цей ризикований трюк — не просто спосіб потрапити до Книги рекордів. Вона зізнається, що після того, як припинила водити автомобіль і почала погано бачити, їй хочеться знаходити нові способи залишатися активною.
«Інакше мені просто стало б нудно жити. Я не можу водити машину, погано бачу і це мене трохи дратує. Тому я хочу робити те, що можу», — сказала Бромаж в інтерв’ю BBC.
Особливо приголомшує те, що новий рекорд британка встановила після серйозної проблеми зі здоров’ям. У серпні 2025 року Бетті перенесла інсульт, наслідки якого досі позначаються на її мовленні.
Втім, це не змусило 97-річну жінку відмовитися від свого захоплення. Навпаки, цього разу її виступ мав ще й благодійну мету: Бромаж хотіла зібрати кошти для інсультного відділення Челтнемської загальної лікарні, де вона проходила лікування після інсульту.
«Мене там так добре лікували. Це впливає на моє мовлення, але в іншому я почуваюся добре», — розповіла вона.
Нагадаємо, встановлено неймовірний рекорд зі складання кубика Рубіка із зав’язаними очима.