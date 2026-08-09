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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2826
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Тельцями

Тельці — другий знак зодіакального кола, і хоча одні їх просто обожнюють, іншим притаманні їм якості категорично не до вподоби.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У такому разі, незважаючи на цілком приємні особисті якості, притаманні їм, є ті, кому бажано уникати представників цього знака.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким небажано спілкуватися з Тельцями.

Близнята

Тельці дратують Близнят своїми спокоєм і повільністю. Представники цього знака, прокинувшись, встигають кілька разів добігти до канадського кордону й назад, а тут виявляється, що Тельці ще й кави не пили — як можна з такими неповороткими партнерами вирішувати хоч якісь питання!

Водолій

Водолії ніколи не прагнуть стабільності, оскільки, на їхню думку, вона є не позитивною, а негативною рисою, оскільки означає застій, тоді як вони хочуть рухатися вперед, не зупиняючись, — Тельці для представників цього знака є не більше ніж гальмом, а в деяких — особливих — випадках і баластом.

Стрілець

Стрільці щиро не розуміють, як можна все життя просидіти на одному місці, коли навколо стільки цікавого й захопливого, тому ледачі Тельці навряд чи стануть їм компанією. Ну, хіба що вони чекатимуть на цих невгамовних мандрівників вдома.

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