Три знаки зодіаку, яким сьогодні дуже важливо набратися терпіння

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Водночас негативний результат принесуть не лише події у зовнішньому світі, а й їхні наслідки для внутрішнього світу — те, що сталося, може спровокувати тривалу депресію.

Сьогодні, 9 серпня, усім знакам зодіаку слід уникнути спалаху емоцій, але трьом із них для цього дуже важливо набратися терпіння.

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Телець

Тельці рідко нервують, але якщо їх охоплює напад агресії, оточенню краще сховатися якомога далі й надійніше. Сьогодні представникам цього знака потрібно стримувати своє роздратування, оскільки це може призвести до серйозних проблем у стосунках з людьми.

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Діва

Діви, які не належать до найстриманіших знаків зодіаку, цього дня, найімовірніше, перевершать усі очікування — їхнім витівкам не буде меж. Цілком можливо, що оточення заслужило на таку їхню реакцію, але це не означає, що потрібно неадекватно реагувати на їхню поведінку.

Терези

Терези, відомі своєю дипломатичністю, цього дня можуть відчути, що їх — у моральному плані — «кидає» з боку в бік. Такі емоційні коливання можуть виснажити як самих представників цього знака, так і людей, що їх оточують, тому важливо утримуватися від них.

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