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США заявили про прогрес у переговорах з Іраном: Венс розповів, що відбувається
У Вашингтоні заявляють про певне просування у переговорах з Тегераном, однак наголошують, що говорити про завершення конфлікту поки зарано.
Сполучені Штати за останні кілька днів досягли прогресу в переговорах з Іраном. Водночас залишається незрозумілим, чи готовий Тегеран піти на кроки, яких очікує Вашингтон.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.
За словами Венса, іранська сторона зацікавлена у припиненні конфлікту. Однак ключове питання полягає в тому, чи зможе політична система Ірану погодитися на умови, які США вважають необхідними для досягнення домовленості.
Віцепрезидент США зазначив, що протягом останніх днів у цьому напрямку вдалося досягти певного прогресу, проте остаточний результат переговорів поки не визначений.
Венс також наголосив, що ситуація залишається далекою від завершення. За його словами, сторони фактично перебувають «у середині гри», а Вашингтон продовжує використовувати дипломатичні, економічні та військові інструменти для досягнення вигідного для США результату.
Одним із ключових питань переговорів залишається ситуація навколо Ормузької протоки та забезпечення руху нафти й газу цим стратегічним маршрутом. Адміністрація США заявляє, що працює над максимальним відновленням енергетичних перевезень через протоку.
Водночас Тегеран продовжує висувати власні умови щодо повноцінного відкриття Ормузької протоки. Серед вимог Ірану називають припинення американської блокади, послаблення санкцій та інші поступки з боку Вашингтона.
Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити військові удари по Ірану, якщо вважатиме це необхідним.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран відновлять переговори щодо врегулювання конфлікту.