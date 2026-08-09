Як правильно варити гречку: коротка інструкція

Гречка / © Pixabay

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Гречка — універсальна крупа, яку можна приготувати різними способами. Але щоб після варіння вона вийшла смачною та розсипчастою, важливо дотримуватися кількох простих правил.

ТСН.ua розповідає про кілька лайфхаків, які допоможуть правильно приготувати гречку та не перетворити її на кашоподібну масу.

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Ретельно промийте гречку

Перед варінням крупу потрібно добре промити під холодною водою. Робити це варто доти, доки вода не стане прозорою.

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Такий етап допомагає позбутися пилу, бруду та залишків лушпиння, які можуть вплинути на смак готової страви.

Правильно розрахуйте кількість води

Для класичного приготування потрібно брати одну частину гречки та дві частини води.

Якщо ж хочеться отримати більш суху та розсипчасту крупу, кількість води можна зменшити — до 1,5 частини на одну частину гречки.

Обсмажте крупу перед варінням

Щоб зробити смак гречки більш насиченим, а текстуру — розсипчастою, крупу можна попередньо обсмажити.

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Для цього розігрійте пательню з невеликим шматочком масла або краплею олії. Потім висипте гречку та обсмажуйте її 2-3 хвилини, постійно перемішуючи.

Варіть на середньому вогні

Після закипання води вогонь потрібно зменшити до середнього. Гречку слід варити під кришкою протягом 15-20 хвилин.

За цей час крупа вбере необхідну кількість води та не повинна перетворитися на кашу.

Не відкривайте кришку і не перемішуйте

Під час варіння не варто відкривати кришку каструлі. Це допоможе зберегти тепло та забезпечить рівномірне приготування гречки.

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Також крупу не потрібно перемішувати. Через це вона може розваритися та стати липкою.

Дайте гречці настоятися

Коли гречка вбере всю рідину, зніміть каструлю з вогню. Залиште її ще на 5-10 хвилин під кришкою.

Це допоможе зробити крупу більш розсипчастою та насиченою на смак.

Додайте масло або олію

Для більш м’якого та ароматного смаку до гречки можна додати трохи масла або олії. Найкраще зробити це вже після того, як крупа зварилася.

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