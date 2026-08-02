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Американський майстер швидкісного складання кубика Рубіка Томмі Черрі повернув собі світовий рекорд, розв’язавши головоломку із зав’язаними очима всього за 11,56 секунди.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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21-річний спортсмен встановив нове досягнення на чемпіонаті Mid-Atlantic Quiet Championship 2026, який відбувся у Бранчбурзі, штат Нью-Джерсі.

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Саме там Черрі зібрав класичний кубик Рубіка 3×3×3 із зав’язаними очима за 11,56 секунди, повернувши собі титул рекордсмена Книги рекордів Гіннеса.

Для спортсмена це вже не перший світовий рекорд у цій дисципліні.

Уперше він став рекордсменом ще 2021 року, коли показав результат 15,27 секунди. Відтоді американець майже щороку покращував власні досягнення.

Втім, на початку 2026 року його рекорд перевершив австралієць Чарлі Еггінс.

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10 січня на турнірі Cubing at The Cube 2026 у Сіднеї він склав кубик Рубіка із зав’язаними очима за 11,67 секунди, тимчасово ставши новим рекордсменом.

Однак уже менш ніж за пів року Томмі Черрі знову повернув собі перше місце, покращивши цей результат ще на 0,11 секунди.

Цікаво, що попри боротьбу за абсолютний рекорд, Черрі та Еггінс наразі залишаються співвласниками ще одного світового досягнення.

Обидва спортсмени мають однаковий рекорд за найшвидшим середнім часом складання кубика Рубіка 3×3×3 із зав’язаними очима — 14,05 секунди.

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Після встановлення нового рекорду Черрі не приховував емоцій.

«Цей мій останній рекорд — перший від 2024 року, тому я в захопленні тим, що нарешті знову покращив свій результат, і сподіваюся продовжувати це робити якомога довше», — сказав спортсмен.

Нагадаємо, біологиня побила рекорд Гіннеса, зробивши тату на честь кожної акули, яку зустріла.

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