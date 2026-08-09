- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 914
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічний удар РФ по Одесі: кількість потерпілих зросла
Масована атака РФ по Одещині в ніч проти 9 серпня спричинила руйнування житлових будинків та інфраструктури, постраждали щонайменше восьмеро людей.
У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних дронів. Найбільше від ворожого удару постраждала Одеса — у двох районах пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки, є поранені.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.
«Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення», — повідомив посадовець.
Більшість потерпілих дістали осколкові поранення. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Окрім житлової забудови, пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок ударів також були знищені та пошкоджені автомобілі місцевих мешканців.
Наразі на місцях влучань і руйнувань працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.
Правоохоронці документують наслідки чергового російського удару по цивільному населенню.
Нагадаємо, 24 липня РФ масовано атакувала Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та підприємства. Пошкоджено цивільну інфраструктуру регіону, є постраждалі.