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- Украина
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Удары по Wildberries: эксперт объяснил, почему нужно повторно бить по складах
Просто ударить по складу недостаточно. Следует убедиться в том, что само здание будет уничтожено, считает военный эксперт.
Российская компания Wildberries на фоне атак дронов начала превентивно закрывать свои склады и вывозить продукцию. Но даже такие склады нужно выбивать.
Об этом “24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, также в некоторых случаях важно бить повторно по складах, если само здание уцелело.
«На этих площадках потом могут развернуть тот же сборник „Шахедов“. Все такие склады имеют рампы для разгрузки-погрузки, подъездные пути. Это фактически готовая площадка для промышленного производства», — сказал Свитан.
Напомним, этим летом россияне столкнулись с дефицитом топлива и тратили много часов в очередях на заправках. Новым витком стали украинские удары по складах Wildberries.
Первый украинский удар по Wildberries произошел 18 июля. С того времени подобные атаки стали превращаться в рутину.
Украина объясняет удары тем, что маркетплейс — жизненно важный компонент российской логистики, который использовали российские добровольцы для покупки военного оборудования. Например, рации, бронежилеты и компоненты для беспилотников.