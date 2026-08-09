Удары по Wildberries: эксперт объяснил, почему нужно повторно бить по складах

Россияне действительно все больше и больше чувствуют, что их страна воюет / © Associated Press

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Российская компания Wildberries на фоне атак дронов начала превентивно закрывать свои склады и вывозить продукцию. Но даже такие склады нужно выбивать.

Об этом “24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, также в некоторых случаях важно бить повторно по складах, если само здание уцелело.

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«На этих площадках потом могут развернуть тот же сборник „Шахедов“. Все такие склады имеют рампы для разгрузки-погрузки, подъездные пути. Это фактически готовая площадка для промышленного производства», — сказал Свитан.

Напомним, этим летом россияне столкнулись с дефицитом топлива и тратили много часов в очередях на заправках. Новым витком стали украинские удары по складах Wildberries.

Первый украинский удар по Wildberries произошел 18 июля. С того времени подобные атаки стали превращаться в рутину.

Украина объясняет удары тем, что маркетплейс — жизненно важный компонент российской логистики, который использовали российские добровольцы для покупки военного оборудования. Например, рации, бронежилеты и компоненты для беспилотников.

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