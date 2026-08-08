Разгром складов Wildberries: в России прогнозируют волну банкротств продавцов

Потери сельдерей маркетплейса составляют сотен миллиардов рублей после ударов дронов / © Getty Images

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В России может начаться волна банкротств предпринимателей, продававших товары через маркетплейс Wildberries и потерявших продукцию в результате атак на его логистические центры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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По словам собеседника агентства, для компенсации потерь продавцов могут потребоваться сотни миллиардов рублей, а необходимых для этого ресурсов нет.

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«Ни у кого нет денег, чтобы поддержать продавцов. Речь идет о сотнях миллиардов рублей», — заявил источник Reuters.

Особенно уязвимы индивидуальные предприниматели, которые составляют значительную часть продавцов на Wildberries. По российскому законодательству они могут отвечать по долговым обязательствам собственным имуществом.

Таким образом, предприниматели, купившие товары в кредит и потерявшие их на атакуемых складах, могут столкнуться не только с банкротством, но и с потерей личных активов.

Торгово-промышленная палата РФ предложила правительству поменять процедуру банкротства для таких предпринимателей.

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Российские власти также обсуждают пакет мер по поддержке продавцов Wildberries. Среди возможных решений кредитные каникулы, льготное кредитование и налоговые послабления. В то же время прямые компенсации пострадавшим не предусматриваются.

Удары по Wildberries — что известно

После системных ударов дронами по НПЗ и танкерам РФ в Черном и Азовском морях Украина начала атаковать и логистические мощи врага. В частности, под «дальнобойными санкциями» оказались склады крупнейшего маркетплейса России — Wildberries («дикие ягоды»).

На Wildberries свободно продаются товары для войны: бронежилеты, камуфляжные костюмы и оптоволокно для дронов.

Эксперты сходятся в том, что составы Wildberries — законная военная цель для ВСУ. Среди сгоревших товаров было немало предметов военного назначения, которые военные РФ и их родные покупают самостоятельно.

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Маркетплейс связан с Кремлем. Летом 2024 года Wildberries объединился с оператором наружной рекламы Russ. Слияние имело личное одобрение от Путина, а заявленная цель — создание глобального конкурента для Amazon, Alibaba и Google.

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