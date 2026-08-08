«Чудо-женщина» Галь Гадот в бикини отдохнула с подругами на яхте

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

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41-летняя израильская актриса Галь Гадот, широко известная всем своей ролью Чудо-женщины, опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха на яхте в компании своих подруг.

Мама четверых детей позировала в золотом бикини, сидя на краю палубы лодки и свесив ноги в кристально чистую воду.

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Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Судя по маскам для подводного плавания, актриса занималась снорклингом.

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Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Также Галь сделала фото с подругами и селфи.

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Отметим, Галь Гадот — многодетная мама. Вместе с мужем, бизнесменом Яроном Версаном, актриса воспитывает четырех дочерей. Несмотря на насыщенный рабочий график и участие в новых кинопроектах, звезда старается уделять достаточно времени семье и отдыху, позволяя себе отвлечься от работы и восстановить силы.

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Ранее, напомним, Галь Гадот сменила имидж и стала блондинкой.

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