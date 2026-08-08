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Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к аллергии
Аллергия — одно из самых опасных хронических заболеваний нашего времени.
Она — и в этом состоит главная ее неприятность — может возникать буквально на все и принимать самый разный вид от насморка до отека Квинке. Кажется, что аллергическая реакция свойственна всем, но есть те, кого она особенно сильно одолевает.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые от рождения склонны к аллергии.
Близнецы
Близнецы своеобразно относятся к отдыху, предпочитая нахождению на солнце и купаниям в море походы по магазинам, вследствие чего иммунитет у них оставляет желать лучшего — влияние на организм витамина D пока, йода и кислорода еще никто не отменял.
Рак
Раков подводит их страсть к трагедиям: слезы и истерики, которыми они часто злоупотребляют, держат их в состоянии перманентного нервного возбуждения. Поскольку хронический стресс является одной из причин, вызывающих аллергию, неудивительно, что представители этого страдают от нее.
Рыбы
Рыбы чаще других представителей Зодиака получают склонность к аллергии по праву рождения — они приобретают ее по наследству. Наиболее ярко аллергия проявляется у них в детстве, со временем ее удается минимизировать, а иногда и вовсе — раз и навсегда — от нее избавиться.
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