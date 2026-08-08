Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до алергії

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Вона — і в цьому полягає її головна неприємність — може виникати буквально через будь-що і набувати найрізноманітніших форм: від нежитю до набряку Квінке. Здається, що алергічна реакція властива всім, але є ті, кому вона особливо сильно дошкуляє.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які від народження схильні до алергії.

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Близнята

Близнята по-своєму ставляться до відпочинку, віддаючи перевагу походам магазинами замість перебування на сонці та купання в морі, через що їхній імунітет залишає бажати кращого — вплив на організм вітаміну D, йоду та кисню поки що ніхто не скасовував.

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Рак

Раків підводить їхня пристрасть до трагедій: сльози та істерики, якими вони часто зловживають, тримають їх у стані постійного нервового збудження. Оскільки хронічний стрес є однією з причин, що викликають алергію, не дивно, що представники цього знака страждають від неї.

Риби

Риби частіше за інших представників зодіаку мають схильність до алергії від народження — вони успадковують її. Найяскравіше алергія виявляється у них у дитинстві, з часом її вдається мінімізувати, а іноді й зовсім — раз і назавжди — позбутися.

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