"Страшенно боюсь тут грилити": біженка шокувала штрафами за шашлик у Німеччині (відео)

Барбекю / фото ілюстративне / © Credits

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Українська біженка Людмила Русіна, яка зараз мешкає в Німеччині, поділилася суворими реаліями місцевого побуту. Дівчина застерегла співвітчизників, адже звична традиція для українців — смажити шашлики на природі або біля будинку, в цій країні може обернутися величезними боргами чи навіть судом.

Про це Людмила Русіна розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

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За словами українки, покарання за розпалювання вогню у невідповідних місцях у Німеччині надзвичайно серйозні, тому більшість іммігрантів просто уникають такого відпочинку.

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«За шашлик у Німеччині можуть оштрафувати і ще так серйозно… Я ще досі страшенно боюся тут грилити, бо штраф той такий може бути, що не на одне порося для грилю вистачить, а на все життя», — зазначила Людмила.

Вона пояснила, що правила щодо грилю суворо дотримуються по всій країні. Посмажити м’ясо на балконі найчастіше заборонено, навіть якщо використовувати електричний прилад. Біля багатоквартирних будинків також діють обмеження, адже дим та запах можуть заважати сусідам, які одразу викличуть поліцію.

Влаштувати пікнік у парку, на галявині чи біля річки також не вийде. Для цього в Німеччині існують спеціально облаштовані території — «Grillplatz». Втім, знайти їх непросто: за словами Людмили, у місті з населенням близько 200 тисяч осіб таких місць може бути всього два. Навіть якщо вдасться знайти вільну локацію, влітку через спеку та пожежну небезпеку відпочинок там часто опиняється під забороною.

Найбільші неприємності чекають на тих, хто вирішить посмажити шашлик у лісі. За таке порушення штраф може сягати до 100 тисяч євро. Якщо ж у результаті розведення вогню станеться пожежа, винуватцю загрожує реальна кримінальна відповідальність.

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«За чотири роки життя в Німеччині не тільки я, а майже всі мої знайомі бояться того грилю, як вогню», — зізнається українка.

Людмила розповіла, що єдиний спосіб спокійно приготувати страви на вогні — це мати приватний будинок або дачу. Вона припустила, що саме через такі жорсткі обмеження німці так сильно цінують власні дачні ділянки, адже це чи не єдине місце, де «можна відчути свободу» хоча б для грилю.

Українці за кордоном — останні новини

У 2026 році українці, які отримують тимчасовий захист в Іспанії, не мають права на автоматичні щомісячні виплати — допомога надається виключно через державну програму приймання для осіб без достатніх ресурсів чи житла, фінансування якої продовжено з липня 2026 по червень 2027.

Водночас українські біженці з інвалідністю в Ірландії можуть втратити державну підтримку через нові правила, які змушують їх обирати між житлом і виплатами, — понад 120 організацій закликали прем’єра переглянути рішення, наголошуючи на руйнівності таких змін для вразливої групи на тлі війни.

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