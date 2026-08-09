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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
983
Время на прочтение
2 мин

Кровавый террор Киева, жатва под обстрелами, визит Зеленого в Сербию — Украина в фото — неделю 2-9 августа

На этой неделе Украина снова пережила адские дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Краматорск

Краматорск / © Getty Images

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше.

3 августа 2026 года в поселке Радужное на Днепропетровщине похоронили супругов Елену и Артема Вороновых и трех их детей — 17-летнего Марка, 11-летнего Азария-Илая и 6-летнюю ракету Эми. Они погибли из-за ракетного удара. / © Getty Images

3 августа 2026 года в поселке Радужное на Днепропетровщине похоронили супругов Елену и Артема Вороновых и трех их детей — 17-летнего Марка, 11-летнего Азария-Илая и 6-летнюю ракету Эми. Они погибли из-за ракетного удара. / © Getty Images

РФ в Харькове уничтожила 8 млн книг. Пожар на складах издательства «Утро» потушили 3 августа. Потери только от сгоревших книг достигают 1 млрд грн. / © Getty Images

РФ в Харькове уничтожила 8 млн книг. Пожар на складах издательства «Утро» потушили 3 августа. Потери только от сгоревших книг достигают 1 млрд грн. / © Getty Images

3 августа 2026. Украинка Анна Шеремет стала золотой медалисткой чемпионата Европы по академической гребле. / © Associated Press

3 августа 2026. Украинка Анна Шеремет стала золотой медалисткой чемпионата Европы по академической гребле. / © Associated Press

4 августа в Киеве провожали в последний путь 20-летнюю студентку и волонтерку Виталину Яровенко, которая погибла в результате повторной атаки РФ 1 августа. Девушка добровольно спасала людей после первого удара. / © Associated Press

4 августа в Киеве провожали в последний путь 20-летнюю студентку и волонтерку Виталину Яровенко, которая погибла в результате повторной атаки РФ 1 августа. Девушка добровольно спасала людей после первого удара. / © Associated Press

4 августа 2026. На Харьковщине россияне атакуют фермеров. Горят поля с урожаем. / © Associated Press

4 августа 2026. На Харьковщине россияне атакуют фермеров. Горят поля с урожаем. / © Associated Press

4 августа 2026. ВСУ в Донецкой области продолжают наносить удары по врагу. / © Associated Press

4 августа 2026. ВСУ в Донецкой области продолжают наносить удары по врагу. / © Associated Press

4 августа 2026. Российские войска продолжают наступательные действия в направлениях Северск— Славянск и Бахмут— Славянск, пытаясь добраться до ближних подступов к городу. / © Getty Images

4 августа 2026. Российские войска продолжают наступательные действия в направлениях Северск— Славянск и Бахмут— Славянск, пытаясь добраться до ближних подступов к городу. / © Getty Images

5 августа 2026 года. 17 людей погибли от удара России по Киеву и области: горели «Эпицентры», «Розетка», «Новая почта», NOVUS и «Сильпо», была утечка аммиака. / © Associated Press

5 августа 2026 года. 17 людей погибли от удара России по Киеву и области: горели «Эпицентры», «Розетка», «Новая почта», NOVUS и «Сильпо», была утечка аммиака. / © Associated Press

5 августа 2026 года. Спасатели завершили поисковую операцию в Краматорске, достав тело погибшего. Всего от российского авиаудара 4 августа пострадали 27 человек.

5 августа 2026 года. Спасатели завершили поисковую операцию в Краматорске, достав тело погибшего. Всего от российского авиаудара 4 августа пострадали 27 человек.

5 августа 2026 года. Во время массированной баллистической атаки восемь человек погибли на железнодорожной станции возле села Квитневого в Броварском районе. / © Getty Images

5 августа 2026 года. Во время массированной баллистической атаки восемь человек погибли на железнодорожной станции возле села Квитневого в Броварском районе. / © Getty Images

6 августа 2026. Россияне ударили по Запорожью и области, шестеро пострадавших. / © Associated Press

6 августа 2026. Россияне ударили по Запорожью и области, шестеро пострадавших. / © Associated Press

6 августа 2026 года. Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. Повреждены многоквартирные жилые дома.

6 августа 2026 года. Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. Повреждены многоквартирные жилые дома.

7 августа 2026 года. В Киеве состоялась церемония прощания с польским волонтером Мареком-Русеком Вольским, погибшим в результате атаки РФ по Харькову. / © Associated Press

7 августа 2026 года. В Киеве состоялась церемония прощания с польским волонтером Мареком-Русеком Вольским, погибшим в результате атаки РФ по Харькову. / © Associated Press

7 августа 2026. В результате российского удара по стадиону «Черноморец» пострадали 2 человека.

7 августа 2026. В результате российского удара по стадиону «Черноморец» пострадали 2 человека.

8 августа 2026. Россия снова атаковала Киев — на местах попаданий возникли пожары.

8 августа 2026. Россия снова атаковала Киев — на местах попаданий возникли пожары.

8 августа 2026. В Владимирском соборе в Киеве простились с Алексеем Юковым — основателем поискового отряда «Плацдарм», который более 25 лет занимался поиском и возвращением тел погибших на войне. / © Associated Press

8 августа 2026. В Владимирском соборе в Киеве простились с Алексеем Юковым — основателем поискового отряда «Плацдарм», который более 25 лет занимался поиском и возвращением тел погибших на войне. / © Associated Press

8 августа 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого официального визита встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем. / © Associated Press

8 августа 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого официального визита встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем. / © Associated Press

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