Кровавый террор Киева, жатва под обстрелами, визит Зеленого в Сербию — Украина в фото — неделю 2-9 августа

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 3 августа 2026 года в поселке Радужное на Днепропетровщине похоронили супругов Елену и Артема Вороновых и трех их детей — 17-летнего Марка, 11-летнего Азария-Илая и 6-летнюю ракету Эми. Они погибли из-за ракетного удара. РФ в Харькове уничтожила 8 млн книг. Пожар на складах издательства «Утро» потушили 3 августа. Потери только от сгоревших книг достигают 1 млрд грн. 3 августа 2026. Украинка Анна Шеремет стала золотой медалисткой чемпионата Европы по академической гребле. 4 августа в Киеве провожали в последний путь 20-летнюю студентку и волонтерку Виталину Яровенко, которая погибла в результате повторной атаки РФ 1 августа. Девушка добровольно спасала людей после первого удара. 4 августа 2026. На Харьковщине россияне атакуют фермеров. Горят поля с урожаем. 4 августа 2026. ВСУ в Донецкой области продолжают наносить удары по врагу. 4 августа 2026. Российские войска продолжают наступательные действия в направлениях Северск— Славянск и Бахмут— Славянск, пытаясь добраться до ближних подступов к городу. 5 августа 2026 года. 17 людей погибли от удара России по Киеву и области: горели «Эпицентры», «Розетка», «Новая почта», NOVUS и «Сильпо», была утечка аммиака. 5 августа 2026 года. Спасатели завершили поисковую операцию в Краматорске, достав тело погибшего. Всего от российского авиаудара 4 августа пострадали 27 человек. 5 августа 2026 года. Во время массированной баллистической атаки восемь человек погибли на железнодорожной станции возле села Квитневого в Броварском районе. 6 августа 2026. Россияне ударили по Запорожью и области, шестеро пострадавших. 6 августа 2026 года. Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. Повреждены многоквартирные жилые дома. 7 августа 2026 года. В Киеве состоялась церемония прощания с польским волонтером Мареком-Русеком Вольским, погибшим в результате атаки РФ по Харькову. 7 августа 2026. В результате российского удара по стадиону «Черноморец» пострадали 2 человека. 8 августа 2026. Россия снова атаковала Киев — на местах попаданий возникли пожары. 8 августа 2026. В Владимирском соборе в Киеве простились с Алексеем Юковым — основателем поискового отряда «Плацдарм», который более 25 лет занимался поиском и возвращением тел погибших на войне. 8 августа 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого официального визита встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.