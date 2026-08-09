Кровавый террор Киева, жатва под обстрелами, визит Зеленого в Сербию — Украина в фото — неделю 2-9 августа

3 августа 2026 года в поселке Радужное на Днепропетровщине похоронили супругов Елену и Артема Вороновых и трех их детей — 17-летнего Марка, 11-летнего Азария-Илая и 6-летнюю ракету Эми. Они погибли из-за ракетного удара. / © Getty Images