Какой церковный праздник в Украине 10 августа

Церковный праздник 10 августа / © unsplash.com

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10 августа (23 августа), в православном календаре день памяти святого мученика и архидиакона Лаврентия. Предполагается, что будущий святой родился около 225 года на территории современной Испании. Еще в юности он отличался глубокой верой, добрым сердцем и стремлением помогать другим.

Затем Лаврентий переехал в Рим, где стал одним из ближайших помощников папы Сикста II. Он был рукоположен в архидиакона — одного из самых высоких церковных служителей того времени. В его обязанности входило управление церковным имуществом, распределение пожертвований и забота о бедных, сиротах, вдовах и всех, кто нуждался в поддержке.

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В 258 г. римский император Валериан начал масштабные преследования христиан. Было приказано арестовывать епископов, священников и дьяконов, а церковное имущество конфисковывать в пользу государства.

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Папу Сикста II схватили во время богослужения и приговорили к смертной казни. По преданию, Лаврентий, увидев своего духовного наставника, попросил разрешения разделить с ним мученическую смерть. В ответ папа сказал, что вскоре и его ждет собственный подвиг ради Христа.

После казни папы римские власти потребовали, чтобы Лаврентий передал все церковные богатства императорской сокровищнице.

Архидиакон попросил несколько дней, якобы для того, чтобы собрать все ценности. Однако вместо золота и драгоценностей он раздал церковные средства нуждающимся, а затем привел к правителю бедных, больных, сирот, вдов и людей с инвалидностью.

За отказ отречься от веры архидиакона подвергли жестоким пыткам. Самое известное изложение рассказывает, что его положили на раскаленную металлическую решетку над огнем.

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Церковный праздник в Украине 10 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 10 августа в Украине чтили память 70 апостолов. О них упоминается в Евангелии от Луки, где сказано, что Господь послал семьдесят учеников по двое в разные города и деревни, чтобы возвещать людям о приближении Царства Божьего. В число 70-ти апостолов, по церковному преданию, принадлежат святые Марк, Лука, Варнава, Тит, Тимофей, Сила, Онисим и многие другие ученики Христа. Они продолжили дело апостолов, основывали христианские общины, проповедовали в разных странах и часто подвергались преследованиям за свою веру.

Приметы 10 августа

Народные приметы 10 августа / © pexels.com

Утренний густой туман — до ясного и теплого дня.

Дождь 10 августа — осень будет дождливой и затяжной.

Ясное звездное небо ночью — ждите несколько погожих дней подряд.

Что нельзя делать 10 августа

Предки не советовали бездельничать, ведь верили, что лень может навлечь нехватку денег и неудачи в делах. Также не рекомендовали делиться своими замыслами и планами с другими, чтобы не устрашить удачу. Кроме того, наши предки избегали шитья, опасаясь, что вместе с нитью можно символически «пришить» к своей жизни чужие заботы, проблемы и невзгоды.

Что можно делать 10 августа

В народном календаре 10 августа известно как Лаврентий-звездочник. Такое название этот день получил из-за чрезвычайно живописных рассветов и закатов, которыми, по поверьям, обязательно стоит полюбоваться. Наши предки верили, что в этот день благоприятно наводить порядок в доме, заниматься хозяйством, работать на огороде или в саду, завершать уборку урожая.

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