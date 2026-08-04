Яке церковне свято в Україні 10 серпня

Церковне свято 10 серпня / © unsplash.com

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10 серпня (23 серпня), в православному календарі день пам’яті святого мученика і архидиякона Лаврентія. Вважається, що майбутній святий народився близько 225 року на території сучасної Іспанії. Ще в юності він вирізнявся глибокою вірою, добрим серцем і прагненням допомагати іншим.

Згодом Лаврентій переїхав до Рима, де став одним із найближчих помічників папи Сикста II. Його було висвячено на архидиякона — одного з найвищих церковних служителів того часу. До його обов’язків входило управління церковним майном, розподіл пожертв і турбота про бідних, сиріт, вдів та всіх, хто потребував підтримки.

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258 року римський імператор Валеріан розпочав масштабні переслідування християн. Було наказано заарештовувати єпископів, священників і дияконів, а церковне майно конфісковувати на користь держави.

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Папу Сикста II схопили під час богослужіння та засудили до страти. За переказами, Лаврентій, побачивши свого духовного наставника, попросив дозволу розділити з ним мученицьку смерть. У відповідь папа сказав, що незабаром і на нього чекає власний подвиг заради Христа.

Після страти папи римська влада зажадала, щоб Лаврентій передав усі церковні багатства до імператорської скарбниці.

Архидиякон попросив кілька днів, нібито для того, щоб зібрати всі цінності. Проте замість золота й дорогоцінностей він роздав церковні кошти нужденним, а потім привів до правителя бідних, хворих, сиріт, вдів і людей з інвалідністю.

За відмову зректися віри архидиякона піддали жорстоким тортурам. Найвідоміший переказ розповідає, що його поклали на розпечену металеву решітку над вогнем.

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Церковне свято в Україні 10 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 10 серпня в Україні вшановували пам’ять 70-ти апостолів. Про них згадується в Євангелії від Луки, де сказано, що Господь послав сімдесят учнів по двоє в різні міста та села, щоб звіщати людям про наближення Царства Божого. До числа 70-ти апостолів, за церковним переданням, належать святі Марк, Лука, Варнава, Тит, Тимофій, Сила, Онисим та багато інших учнів Христа. Вони продовжили справу апостолів, засновували християнські громади, проповідували в різних країнах і часто зазнавали переслідувань за свою віру.

Прикмети 10 серпня

Народні прикмети 10 серпня / © pexels.com

Ранковий густий туман — до ясного й теплого дня.

Дощ 10 серпня — осінь буде дощовою та затяжною.

Ясне зоряне небо вночі — чекайте на кілька погожих днів поспіль.

Що не можна робити 10 серпня

Предки не радили байдикувати, адже вірили, що лінощі можуть накликати нестачу грошей і невдачі у справах. Також не рекомендували ділитися своїми задумами та планами з іншими, щоб не злякати удачу. Окрім цього, наші предки уникали шиття, побоюючись, що разом із ниткою можна символічно «пришити» до свого життя чужі турботи, проблеми та негаразди.

Що можна робити 10 серпня

У народному календарі 10 серпня відоме як Лаврентій-зорівник. Таку назву цей день отримав через надзвичайно мальовничі світанки та заходи сонця, якими, за повір’ями, обов’язково варто помилуватися. Наші предки вірили, що цього дня сприятливо наводити лад у домі, займатися господарством, працювати на городі чи в саду, завершувати збирання врожаю.

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