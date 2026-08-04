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День ангела 10 серпня: кого та як вітати з іменинами
10 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 10 серпня
10 серпня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, В’ячеслава, Романа.
Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає безкорисливий, може піти на жертву.
В’ячеслав — старослов’янське ім’я, перекладається як «велика слава». В дитинстві має вибуховий характер, енергійний. В дорослому віці стає черствим, але справедливим.
Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає впевненим у собі, авантюристом.
День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі
Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини й надихає на добрі справи. Зі святом!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, гармонії в серці, удачі в справах і невичерпного оптимізму.
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З Днем ангела! Нехай життя дарує багато щасливих моментів, а доля буде щедрою на добро й любов.
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У День ангела бажаю, щоб небесний покровитель завжди дарував сили, мудрість і віру в найкраще.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений світлом, добром, теплом рідних сердець і Божою опікою.