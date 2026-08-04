День ангела 10 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 10 серпня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 10 серпня

10 серпня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, В’ячеслава, Романа.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає безкорисливий, може піти на жертву.

Реклама

В’ячеслав — старослов’янське ім’я, перекладається як «велика слава». В дитинстві має вибуховий характер, енергійний. В дорослому віці стає черствим, але справедливим.

Реклама

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає впевненим у собі, авантюристом.

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини й надихає на добрі справи. Зі святом!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, гармонії в серці, удачі в справах і невичерпного оптимізму.

Реклама

***

З Днем ангела! Нехай життя дарує багато щасливих моментів, а доля буде щедрою на добро й любов.

***

У День ангела бажаю, щоб небесний покровитель завжди дарував сили, мудрість і віру в найкраще.

Реклама

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений світлом, добром, теплом рідних сердець і Божою опікою.

Новини партнерів