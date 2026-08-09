В Киеве во время войны построили только четыре новых укрытия: почему так произошло

Укрытие в Киеве

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Несмотря на четыре года полномасштабной войны и постоянные российские атаки, в Киеве построили только четыре новых защитных сооружения гражданской защиты. В то же время, потребность столицы в хранилищах почти вдвое превышает имеющееся количество.

В КГГА объяснили, почему строительство новых укрытий продвигается так медленно.

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Сколько новых укрытий появилось в Киеве

По информации директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, с начала 2022 года в фонд защитных сооружений гражданской защиты Киева включили только четыре вновь построенных объекта.

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«С начала 2022 года в фонд защитных сооружений гражданской защиты (ЗСЦЗ) Киева включено 4 вновь построенных объекта, из них: 2 противорадиационных укрытия в Дарницком районе, которые расположены на территории учебных заведений общей вместимостью 540 человек и 2 сооружения двойного назначения в Оболонском районе частной и коммунальной формы ТСН.ua Роман Ткачук.

В то же время в столице доступно или оборудовано 4358 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Из них 512 хранилищ, два противорадиационных укрытия, 47 сооружений двойного назначения, одно мобильное укрытие и 3796 простейших укрытий.

Потребность значительно больше

В Департаменте муниципальной безопасности отмечают, что районные государственные администрации и структурные подразделения КГГА уже определили реальную потребность столицы в защитных сооружениях.

«РГА и структурные подразделения КГГА сформировали потребность в объектах фонда ОСО. Она утверждена решением Киевсовета и составляет 7894 объекта. Потребность в фонде ЗСЦЗ сформирована с учетом имеющихся объектов, необходимости улучшения уровня защиты, а также планирования развития сети средств коллективной защиты», — добавляет Роман Ткачук.

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Почему строительство продвигается медленно

В КГГА объясняют, что строительство новых защитных сооружений является длительным процессом. Он включает проектирование, прохождение экспертизы, строительные работы, техническое наблюдение и ввод объектов в эксплуатацию.

Кроме того, темпы работ зависят от подрядных организаций и ряда внешних факторов.

«Выполнение строительных работ зависит от подрядных организаций. Одной из основных причин возможной отсрочки реализации проектов является военное положение, существенно влияющее на все сферы экономики, в частности на строительную отрасль. Ощутимым фактором является недостаток квалифицированных работников, что в значительной степени связано с мобилизационными мерами. Также на темпы выполнения работ влияют ситуация безопасности, перебои со снабжением строительных материалов, погодные условия, временные отключения электроэнергии, необходимость корректировки проектно-сметной документации и проведение дополнительных процедур закупок», — объясняет Роман Ткачук.

В Департаменте муниципальной безопасности также отметили, что не главный распорядитель бюджетных средств на строительство объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, поэтому не владеют информацией о финансировании этих работ.

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