«Ідіотизм абсолютний»: ветеран війни Притула жорстко розніс до Полякову через дружбу з росіянами

Олексій Притула / © скриншот з відео

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Ветеран російсько-української війни Олексій Притула різко висловився про Олю Полякову та інших українців, які продовжують підтримувати дружні зв’язки з росіянами, називаючи таку позицію неприйнятною під час війни.

Приводом для розмови стала участь Полякової у фестивалі Лайми Вайкуле. Під час заходу артистка записала відео з російським блогером. Окрім цього, серед її знайомих є російська письменниця Ніка Білоцерківська та підприємець Євген Чичваркін. Ветеран не став приховувати свого ставлення до явища «хороших росіян». На його думку, під час повномасштабної війни подібні дружні зв’язки лише стирають межу між Україною та країною-агресоркою.

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«У мене виникає почуття огиди до таких людей. От і все. Це к**чені люди, які намагаються вийти за контекст війни, намагаються розмити оці кордони, і це ідіотизм абсолютний. Хто б це не робив, мені плювати, нормальні люди це не роблять», — заявив Олексій Притула в розмові з Аліною Доротюк.

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Олексій Притула / © скриншот з відео

Ветеран наголосив, що його позиція не залежить від того, наскільки відомою є людина, яка підтримує контакти з росіянами. Він переконаний, що винятки не мають ставати виправданням для загального правила, а ставлення до громадян країни-агресорки під час війни має залишатися категоричним.

«Для нормальної людини росіянин — це ворог. Максимально ворог, яким би він не був. Кожне правило має якісь винятки, але правило діє. Всі росіяни — тв*рі, які мають загинути. І зникнути з лиця землі. Я на це дивлюся саме так, і в цьому я категоричний», — сказав захисник.

Олексій Притула / © скриншот з відео

Притула також додав, що не бачить для себе можливості переглянути цю позицію найближчим часом. За його словами, навіть виховання власної доньки він пов’язує з таким ставленням до росіян.

«Можливо, років через 30, коли вони вже будуть гнити, я буду співчувати. Але зараз ні. І свою дочку я буду так навчати, ненавидіти їх до кінця життя, мого щонайменше. От і все», — підсумував він.

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Зазначимо, Олексій Притула — ветеран російсько-української війни. У вересні 2022 року під час наступу на Лиман він зазнав тяжкого поранення, після якого втратив обидві ноги.

Олексій Притула / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно також Юрко Юрченко розніс Полякову, Потапа й Настю за «шабаш» в Юрмалі під час війни.

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