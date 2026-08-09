Цей овоч убиває нирки, тому його вже давно не їдять у Європі: що про це кажуть експерти

Чи можна їсти ревінь / © Фото з відкритих джерел

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Йдеться про ревінь. Його кислуваті соковиті стебла використовують для пирогів, компотів, варення, киселів та інших сезонних страв. На українських городах ця рослина також давно не є рідкістю, а навесні та на початку літа її стебла можна знайти й на ринках. Водночас ревінь має особливість, про яку не варто забувати. Незважаючи на вміст корисних речовин, у його складі є щавлева кислота, причому найбільше її міститься саме в листі. Через це до рослини в різних країнах ставляться обережно: стебла використовують у кулінарії, а листя для їжі не застосовують. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Що міститься у ревені

Ревінь має досить цікавий склад. Його стебла містять клітковину, органічні кислоти, вітамін С та мінеральні речовини, зокрема калій, магній і кальцій.

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Клітковина необхідна для нормальної роботи травної системи та підтримує роботу кишківника. Вітамін С бере участь у функціонуванні імунної системи, а мінерали потрібні організму для підтримання нормальної роботи нервової та серцево-судинної систем.

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Однак поряд із цими компонентами у ревені присутня щавлева кислота. Саме вона є головною причиною, через яку цей продукт не рекомендують вживати без міри.

Особливо багато щавлевої кислоти накопичується в листових пластинках. У стеблах її кількість нижча, але вона там також присутня.

Чому ревінь пов’язують із проблемами нирок

Щавлева кислота може утворювати в організмі оксалати — сполуки, які здатні зв’язуватися з кальцієм. Саме оксалати мають значення у формуванні певних видів каменів у нирках.

Тому надмірне або занадто часте вживання продуктів із високим вмістом оксалатів може бути небажаним для людей, які вже мають схильність до сечокам’яної хвороби.

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Крім потенційного впливу на нирки, надлишок щавлевої кислоти може зменшувати засвоєння кальцію та подразнювати слизову оболонку травного тракту.

Саме тому ревінь не варто сприймати як звичайний овоч, який можна їсти у необмеженій кількості.

Найважливіше правило: листя ревеню не їдять

Якщо стебла ревеню широко використовуються в кулінарії, то з листям ситуація зовсім інша.

Листові пластинки містять значно більшу кількість щавлевої кислоти, тому їх не додають до салатів, супів чи інших страв. Вживання листя може становити небезпеку для здоров’я.

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Під час заготівлі ревеню потрібно використовувати тільки стебла. Листя необхідно зрізати та не використовувати в їжу.

Це правило однаковою мірою стосується як ревеню з власного городу, так і рослини, придбаної на ринку.

Кому краще відмовитися від ревеню або суттєво його обмежити

Попри те, що для багатьох людей невелика кількість стебел ревеню не становить проблеми, існують категорії людей, яким варто бути особливо обережними.

Передусім це стосується тих, хто має хронічні захворювання нирок або сечокам’яну хворобу. Ще одна група — люди, яким лікар рекомендував обмежувати продукти з високим вмістом оксалатів.

Обережність також не завадить людям із гастритом або виразковою хворобою, оскільки кислі продукти можуть подразнювати слизову оболонку та посилювати неприємні відчуття.

Якщо є хронічні захворювання, краще не визначати допустиму кількість продукту самостійно, а проконсультуватися з лікарем.

Як ревінь використовують у Європі

Твердження, що ревінь у Європі взагалі перестали їсти, не зовсім відповідає кулінарним традиціям різних країн. Насправді там його використовують давно, але добре знають про необхідність відмовитися від листя.

У Великій Британії ревінь залишається популярним продуктом. Його вирощують у промислових масштабах і використовують для приготування традиційних пирогів та десертів. У кулінарії застосовують саме стебла.

У Німеччині та країнах Скандинавії ревінь можна зустріти в магазинах у весняний сезон. Його використовують для джемів, киселів, соусів та солодкої випічки.

У Франції кислуваті стебла також додають до десертів, а іноді використовують для приготування соусів до м’ясних страв.

Водночас листя ревеню в європейських країнах переважно не вживають через високий вміст щавлевої кислоти та потенційну токсичність.

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