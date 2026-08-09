“Я тебе забʼю та вбʼю”: на Черкащині чоловіка звинувачують у жорстокості до собаки

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На Черкащині чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні із собакою. Інцидент стався у селі Родниківка Уманського району, де очевидці зафіксували конфлікт на відео.

Кадри оприлюднили в Instagram.

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За словами свідків, подія сталася 30 липня. Чоловік приїхав автомобілем, після чого взяв велику палицю та почав погрожувати наляканій тварині.

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На оприлюднених кадрах видно, як кілька дівчат намагаються захистити собаку. Вони попереджають чоловіка, що викличуть поліцію.

Водночас сам учасник конфлікту заявляв, що пес нібито вкусив дитину. На відео також чути погрози на адресу тварини.

Обставини інциденту та можлива правова оцінка дій чоловіка наразі потребують уточнення правоохоронцями.

Раніше у Києві 37-річному чоловікові повідомили про підозру у жорстокому поводженні з собакою, що призвело до загибелі тварини. За даними слідства, він залишив французького бульдога на ім’я Рафік на зачиненому балконі у спекотний день без води, їжі та можливості сховатися від сонця. Сусіди також розповіли правоохоронцям, що чоловік раніше нібито неналежно поводився із собакою. За жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель, власнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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