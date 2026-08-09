Ракета / © Громадське радіо

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Росія від ночі кошмарить Одесу. За даними моніторингових каналів, на місто летить понад 10 ракет, а також баражуючі боєприпаси. Чути потужні вибухи.

Про це повідомляють влада та моніторингові канали.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів міста перебувати в укритті. За його словами, наразі працюють сили ППО.

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«Одеса і район! Залишайтесь в укриттях! По ворожим цілям працює ППО!», — написав він о 12:55.

Які регіони під атакою противника

Про російські цілі у напрямку Одеської області попереджають також Повітряні сили. За інформацією ПС, цілі в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку:

Одеси,

Чорноморська,

Чорноморського,

Затоки,

Сергіївки,

Біляєвки/Маяків.

«Наразі ворог продовжує атаку, застосовуючи авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу, перебувайте в укриттях», — написали у ПС.

За даними моніторингових каналів, у напрямку міста рухалося щонайменше 10 повітряних цілей. За неофіційною інформацією, росіяни атакують ракетами Х-59 та «Бандеролями». Окупанти також вдарили по Маяках.

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Понад 100 БПЛА та різні типи ракет: які наслідки нічної атаки на Одещину

У Повітряних силах розповіли, що під час масованого удару по Одещині 9 серпня ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них заходила на ціль по балістичній траєкторії.

Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, зокрема реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу «Бандероль».

«В результаті бойової роботи (станом на 08.00), протиповітряною обороною було збито 72 відсотки БпЛА, а також п’ять із шести „Бандеролів“, одну ракету. Крім того, внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей — їх локація (місце падіння) уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев’яти локаціях.

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© ГУ ДСНС в Одеській області

Удар РФ по Одесі та області — останні новини

Нагадаємо, вночі 9 серпня росіяни завдали масованої комбінованої атаки по Одеській області. РФ атакувала десятками ракет і ударних дронів. Найбільше постраждала Одеса — у двох районах пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки.

Через масовану атаку ворога в частині Одеського, Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів відсутнє світло, а також є перебої з водою та Інтернетом.

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