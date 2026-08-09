Ракета / © Общественное радио

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Россия с ночи кошмарит Одессу. По данным мониторинговых каналов, на город летит свыше 10 ракет, а также боражирующие боеприпасы. Слышны мощные взрывы.

Об этом сообщают власти и мониторинговые каналы.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытии. По его словам, сейчас работают силы ПВО.

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«Одесса и район! Оставайтесь в укрытиях! По враждебным целям работает ПВО!» — написал он в 12:55.

Какие регионы под атакой противника

О российских целях в направлении Одесской области также предупреждают Воздушные силы. По информации ПС, цели в акватории Черного моря двигаются в направлении:

Одессы,

Черноморская,

Черноморского,

Заливы,

Сергеевка,

Беляевки/Маяков.

«В настоящее время враг продолжает атаку, применяя авиационные средства поражения из акватории Черного моря. Боевая работа продолжается! Не игнорируйте тревогу, находитесь в укрытиях», — написали в ПС.

По данным мониторинговых каналов, в направлении города двигалось не менее 10 воздушных целей. По неофициальной информации, россияне атакуют ракетами Х-59 и Бандеролями. оккупанты также ударили по Маякам.

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Более 100 БПЛА и разные типы ракет: каковы последствия ночной атаки на Одесчину

В Воздушных силах рассказали, что во время массированного удара по Одесщине 9 августа враг применил 11 ракет разных типов, большинство из них заходило на цель по баллистической траектории.

Также было зафиксировано до 100 БпЛА противника разных типов, в том числе реактивные дроны и боражирующие боеприпасы типа «Бандероль».

«В результате боевой работы (по состоянию на 08.00) противовоздушной обороной было сбито 72 процента БпЛА, а также пять из шести „Бандеролов“, одну ракету. Кроме того, в результате активного противодействия три ракеты не достигли целей — их локация (место падения) уточняется», — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в Одессе и области на девяти локациях.

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© ГУ ГСЧС в Одесской областе

Удар РФ по Одессе и области — последние новости

Напомним, ночью 9 августа россияне нанесли массированную комбинированную атаку по Одесской области. РФ атаковала десятками ракет и ударных дронов. Больше всего пострадала Одесса — в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома.

Из-за массированной атаки врага в части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов отсутствует свет, а также перебои с водой и Интернетом.

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