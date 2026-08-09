РФ кошмарит Одессу с ночи — что известно о ракетном ударе

Последствия атаки / © Associated Press

Реклама

Сегодня днем, 9 августа, россияне снова нанесли ракетный удар по Одессе.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Реклама

«Сегодня днем в Одесском районе в результате вражеской атаки поражен жилищный сектор. Поврежден частный дом, загорелся пожар. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о последствиях атаки уточняются», — отметил он.

Реклама

Атака по Одессе — что известно

В Одессе за ночь выпустили 11 ракет и 100 БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Одессу этой ночью атаковали баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, а также дронами.

В части Одессы и Одесского района исчез свет и есть проблемы с водой и мобильной связью.

Энергетики и коммунальные службы работают, чтобы починить инфраструктуру. Из-за российских ударов ограничили движение на трассе Одесса — Рени, сообщили в ГПСУ.

Из-за этого невозможно добраться до границы с Молдовой. Пограничники рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок.

Реклама

Значительная часть Одессы и области обесточена после ночных обстрелов, сообщили в «Укргенерго». Питание вернули уже 90 тыс. абонентов.

Новости партнеров