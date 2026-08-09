Фото в наручниках, удаленный чат и версия о СЗЧ: скандал вокруг задержания «организатора» протестов за Федорова

Организатор или беглец в СЗЧ: новый поворот по делу задержанного активиста Паука

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В полиции Киева отреагировали на задержание и якобы мобилизацию Виталия Камки (псевдоним «Паук») — одного из митингующих организаторов против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Детали дела рассказала спикер полиции Киева Анна Страшко в комментарии hromadske.

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В полиции подтвердили, что Виталий действительно находился в СЗЧ. В то же время правоохранители опровергают заявления об изъятии его телефона или применении силы.

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По словам спикера, инцидент произошел 7 августа в Подольском районе. Правоохранители остановили Камку из-за нарушения правил дорожного движения — он ехал на мотоцикле по тротуару.

«Проверяли документы и выяснилось, что у него был статус военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть. В ходе общения он согласился прибыть в Военную службу правопорядка. Он прибыл, его передали в ВСП», — рассказала она.

Страшко уверяет, что полицейские не применяли к задержанному силу.

«Никто не отбирал у него телефон, как говорится в некоторых сообщениях, ничего такого не было», — отметила пресс-секретарь киевской полиции.

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Действительно ли Камка был организатором протестов

Военный Сергей Гнездилов, известный тем, что совершил публичное СЗЧ для привлечения внимания к срокам службы военных, а затем вернулся обратно в армию, и довольно скептически высказывается в адрес власти, тем не менее выразил сомнение, что Камка имеет отношение к организации митингов.

«Эта история очень дурно пахнет, хотел еще вчера о ней написать. Задержан Паук Виталий, утверждающий, что координировал протесты за Федорова, и которого репрессировали, задержав и доставив в ТЦК. Конечно же, я сбросил эту новость, которую распространили некоторые медиа координаторам протестов. Они впервые слышат о Пауке Виталии», — пишет Гнездилов.

По его данным, этот военный год назад ушел в СЗЧ из учебного центра.

«Так что сейчас мы имеем: человека, о котором никто из организаторов не слышал, и который возможно в СЗЧ больше года. Человек кричит о репрессиях и это с удовольствием публикуют медиа, не предоставив ни одного комментария от правоохранительных органов или правозащитников», — отметил Гнездилов.

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Задержание администратора чата о протестах

Напомним, вчера, 8 августа, Центр по правам человека ZMINA сообщил, что Виталий Камка был задержан полицией, после чего его ресурс был удален из Telegram.

В комментарии ZMINA задержание подтвердил протестующий Сергей Мотренко, который поддерживал связь с Камкой.

По его словам, в соцсетях Камко использует псевдоним Виталий Паук. Он администрировал телеграмм-чат «Протест», в котором было около 770 участников и использовали для координации людей, регулярно приобщавшихся к протестам.

По словам участников чата, 7 августа в чате «Протест» появилось сообщение от имени Паука:

«Ночь была без сна. Было время поразмышлять. Совершаем не верно. Свое решение я принял. Буду служить государству в ВСУ! Держим один строй! Украина превыше всего!»

Впоследствии в «Змине» уточнили, что сообщение чат было удалено из сети.

В то же время, Камка утверждал, что сам этого сообщения не писал и чат не удалял. Об этом он, в частности, заявил в ответ на сообщение другого протестующего.

Впоследствии у себя в соцсетях Instagram и Threads Камка публиковал видео и фото себя в наручниках. Он утверждал, что в Белоцерковском зональном отделе Военной службы правопорядка его пристегнули наручниками к кровати.

Ранее Михаил Федоров высказался о протестах после своей отставки.

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