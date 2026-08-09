Был напуганным и растерянным: в Харькове из-под руин многоэтажки спасли котика Барни (фото)

Спасенный котик из-под руин в Харькове / © ГСЧС Украины

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В Харькове после российского удара в изуродованной многоэтажке спасатели обнаружили кота. Барни оказался среди развалин.

Щемящую историю спасения опубликовала ГСЧС Украины.

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По информации спасателей, владелицу котика разыскали. Женщина следует, чтобы его забрать.

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«Напуганный, растерянный, он остался один среди руин. Четвероногого осторожно достали из опасной зоны. За руинами — чья-то жизнь, и мы бережем каждую из них!», — подписали спасатели.

© ГСЧС Украины

Атака РФ по Харькову — последние новости

Напомним, утром 9 августа Россия атаковала Харьков. Предварительно, тремя баражирующими боеприпасами «Бандероль». Один из них попал в многоэтажку, в результате чего разрушены 7–10 этажей.

По последним данным от властей, известно о 37 пострадавших при ударе России. Трое погибли. По информации мэра города, под ударом находился Салтовский район.

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