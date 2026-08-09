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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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978
Время на прочтение
1 мин

Был напуганным и растерянным: в Харькове из-под руин многоэтажки спасли котика Барни (фото)

По информации спасателей, владелицу котика разыскали. Женщина следует, чтобы его забрать.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Спасенный котик из-под руин в Харькове

Спасенный котик из-под руин в Харькове / © ГСЧС Украины

В Харькове после российского удара в изуродованной многоэтажке спасатели обнаружили кота. Барни оказался среди развалин.

Щемящую историю спасения опубликовала ГСЧС Украины.

По информации спасателей, владелицу котика разыскали. Женщина следует, чтобы его забрать.

«Напуганный, растерянный, он остался один среди руин. Четвероногого осторожно достали из опасной зоны. За руинами — чья-то жизнь, и мы бережем каждую из них!», — подписали спасатели.

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Атака РФ по Харькову — последние новости

Напомним, утром 9 августа Россия атаковала Харьков. Предварительно, тремя баражирующими боеприпасами «Бандероль». Один из них попал в многоэтажку, в результате чего разрушены 7–10 этажей.

По последним данным от властей, известно о 37 пострадавших при ударе России. Трое погибли. По информации мэра города, под ударом находился Салтовский район.

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