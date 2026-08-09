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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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978
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1 хв

Був наляканим та розгубленим: у Харкові з-під руїн багатоповерхівки врятували котика Барні (фото)

За інформацією рятувальників, власницю котика розшукали. Жінка прямує, щоб його забрати.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Врятований котик з-під руїн у Харкові

Врятований котик з-під руїн у Харкові / © ДСНС України

У Харкові після російського удару в понівеченій багатоповерхівці рятувальники знайшли кота. Барні опинився серед руїн.

Щемливу історію порятунку опублікувала ДСНС України.

За інформацією рятувальників, власницю котика розшукали. Жінка прямує, щоб його забрати.

«Наляканий, розгублений, він залишився один серед руїн. Чотирилапого обережно дістали з небезпечної зони. За руїнами — чиєсь життя, і ми бережемо кожне з них!», — підписали рятувальники допис.

/ © ДСНС України

© ДСНС України

Атака РФ по Харкові — останні новини

Нагадаємо, вранці 9 серпня Росія атакувала Харків. Попередньо, трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль». Один із них влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано 7–10 поверхів.

За останніми даними від влади, відомо про 37 осіб, які постраждали під час удару Росії. Троє загинули. За інформацією мера міста, під ударом був Салтівський район.

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