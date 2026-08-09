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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Известный украинский боксер победил в титульном поединке

Тарас Шелестюк завоевал титул WBO International в полусреднем весе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / x.com/TarasShelestyuk

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 KO) победил эквадорца Андреса Муньеза (14-2-1, 10 КО) в бою за титул WBO International.

Поединок состоялся в эквадорском городе Манта. Бой длился все 10 раундов. По их итогам Шелестюк одолел соперника единогласным решением судей.

Для Тараса это первый чемпионский титул с 2016 года, когда он владел поясом WBO NABO в полусреднем дивизионе.

40-летний Шелестюк — уроженец Макеевки. Он является бронзовым призером Олимпиады-2012, победителем чемпионата мира-2011 и бронзовым призером чемпионата Европы-2010.

Всего на счету Шелестюка 22 победы (12 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес эффектно нокаутировал жертву Фьюри и Джошуа.

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