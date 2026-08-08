Пропал чат акций в поддержку Федорова: что известно о задержании координатора протестов

Виталий Камка/Паук на протесте против отставки Федорова

Реклама

После задержания Виталия Камки скрылся один из Telegram-чатов, в котором координировались протесты против отставки эксминистра обороны Михаила Федорова. Сам задержанный утверждает, что следователи получили доступ к его смартфону и от его имени опубликовали в чате «прощальное сообщение» с признанием ошибок и последующими полями мобилизоваться в армию.

Об этом сообщает Центр по правам человека ZMINA.

Реклама

Исчезновение координационного чата

Об удалении сообщества во время очередной акции на площади Ивана Франко сообщил один из его организаторов Аркадий Петросян. Впоследствии в социальных сетях появилась информация о непосредственном задержании администратора этого канала, использовавшегося псевдонимом Виталием Пауком.

Реклама

По словам участника протестов Сергея Мотренко, в упомянутом чате находилось около 770 человек, регулярно приобщавшихся к уличным акциям. Вечером 7 августа в группе неожиданно появилось сообщение от имени администратора: «Ночь была без сна. Было время поразмышлять. Совершаем не верно. Свое решение я принял. Буду служить государству в ВСУ!».

После этой публикации, которая завершалась призывами «Держим один строй! Украина больше всего!», телеграмм-чат был полностью удален из сети. Однако впоследствии сам Виталий Камка заявил своим собеседникам, что никаких подобных заявлений он не публиковал и не уничтожал канал.

Заявления о действиях следователей

Задержанный утверждает, что после ареста следователь получил физический доступ к его аккаунту, самостоятельно написал последний текст и удалил координационную площадку. Сергей Мотренко также подтвердил правозащитникам, что стилистика этого сообщения показалась ему нетипичной для Камки, хотя он и не может точно знать все обстоятельства его написания.

Известно, что мужчина был остановлен сотрудниками полиции во время поездки на мотоцикле для проверки данных, во время которой было установлено его пребывание в статусе самовольного ухода из части (СЗЧ). После этого задержанного в наручниках доставили в отдел Военной службы правопорядка в городе Белая Церковь.

Реклама

Условия содержания и позиции ВСП

По словам Камки, в помещении Белоцерковского зонального отдела ВСП его пристегнули наручниками к кровати, а соответствующие видеокадры с наручниками он позже опубликовал в своих социальных сетях. Впоследствии мужчина сообщил о переводе в воинскую часть в Черкассах для последующего прохождения службы.

В разговоре с собеседниками он отметил, что в целом отношение к нему адекватно и никакого физического насилия правоохранители не применяли. Однако задержанный подчеркнул, что на предыдущих этапах конвоирования и нахождения под стражей его длительное время содержали в наручниках.

Правозащитникам пока не удалось объективно установить, сколько времени длилось такое ограничение и какими были официальные основания для его применения. Согласно действующему законодательству, военнослужащие ВСП имеют право использовать наручники в случае сопротивления, попытки побега или риска причинения вреда, поэтому причины таких действий остаются ключевыми для юридической оценки эпизода.

Представители ZMINA пытались получить официальный комментарий от Военной службы правопорядка по поводу этих заявлений, однако на момент публикации связаться с ведомством не удалось. Издание отмечает, что готово дополнить материалы позицией ВСП сразу после ее официального получения.

Реклама

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не будет переходить в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому во время войны, и предупредил, что не выйдет на улицу к участникам акций протеста, митингующих в его поддержку.

Новости партнеров