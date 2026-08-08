Лазеры обнаружили под Амазонкой гигантские постройки загадочной цивилизации: куда исчезли миллионы людей

Лазерное сканирование джунглей открыло следы неизвестной многомиллионной цивилизации / © Associated Press

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Древнее прошлое Амазонии оказалось гораздо сложнее и населеннее, чем раньше считали ученые, ведь лазерное сканирование тропических лесов обнаружило следы неизвестного огромного общества. Это революционное открытие окончательно рушит миф о том, что до прихода европейцев эти территории были абсолютно пустой и нетронутой дикой природой.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Масштабы цивилизации и неожиданные поселения

В недавнем исследовании команда учёных просканировала огромную часть северной Бразилии с помощью технологии Lidar. Этот инновационный метод позволил создать подробную трехмерную карту рельефа сквозь густую крону деревьев, благодаря чему археологи обнаружили почти 400 неизвестных ранее геометрических земляных сооружений.

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На основе этих находок исследователи смогли сделать гораздо более широкие оценки численности древней цивилизации Акуири. По их расчетам это общество достигло своего расцвета в период между 100 и 300 годами нашей эры, когда на территории нынешней северной Бразилии проживало от 1,25 до 3 миллионов человек.

Наибольшее удивление ученых вызвало непосредственное расположение этих общин, поскольку они строили свои поселения вдали от крупных рек, обычно считающихся ключевыми ячейками развития древних популяций. Учитывая, что исследованная территория составляет менее 3% всего бассейна Амазонки, ученые предполагают, что общая численность населения региона могла достигать десятков миллионов человек.

Быт, ритуалы и гигантские геоглифы

Повседневная жизнь цивилизации Акуири, которая начала свое развитие около 600 года до нашей эры и просуществовала более тысячелетия, сосредотачивалась вокруг небольших деревень на 300 человек. Люди жили в крупных общих многосемейных домах, активно выращивали тыквы, кукурузу и маниок, а также собирали бразильские орехи и плоды персиковой пальмы.

Сами же монументальные геоглифы не использовались для постоянного проживания, а служили общественными пространствами для политических решений, ритуальных танцев, банкетов или спортивных состязаний. Некоторые из этих объектов были простыми кругами, в то время как другие имели сложные восьмиугольные формы площадью до 123 акров с рвами глубиной более пяти метров, и все это было построено без металлических инструментов или тягловых животных.

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Внезапный коллапс и неразгаданные тайны

На сегодняшний день археологам удалось официально каталогизировать около 1700 таких геоглифов, однако их реальное количество действительно поражает своими масштабами. Исследователи убеждены, что общее количество земляных сооружений может достигать от 23 до 30 тысяч, что в три раза превышает все предыдущие научные предположения по Амазонии.

Ведущий автор исследования, археолог Мартти Пярссинен из Хельсинкского университета, отмечает, что причина покидания этих монументальных сооружений до сих пор остается большой загадкой. Известно лишь, что геоглифы были массово и неожиданно оставлены людьми в период между 850 и 950 годами нашей эры.

Имеющиеся археологические доказательства убедительно указывают на то, что упадок этой многомиллионной цивилизации произошел удивительно стремительно. Этот быстрый коллапс таинственным образом совпадает с падением других крупных доколумбовых обществ того же периода, включая могущественные цивилизации мая, Тиуанако и Уари.

Независимые эксперты-антропологи уже называют новые данные о плотности населения ошеломляющими, хотя и признают их вполне правдоподобными в контексте новых находок. Они отмечают, что науке еще очень многое неизвестно о том, что именно окружало эти земляные сооружения, поэтому весь регион критически нуждается в дальнейших масштабных исследованиях.

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Напомним, под джунглями Мексики археологи совершили сенсационное открытие. До сих пор этот город майя посещали лишь иногда исследователи, нашедшие здесь пирамиды, площади и террасы, построенные более 2500 лет назад.

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