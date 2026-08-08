Подарки, нежность и неожиданные изменения в сексе: что может выдать измену партнера

Измена в отношениях / © Credits

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Реакция человека после раскрытия неверности может оказаться важнее самого факта измены, ведь она способна показать, речь ли идет об единичном случае или о устойчивой деструктивной модели поведения.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на нью-йоркскую психотерапевтку и сексотерапевтку Чамин Аджан.

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По её словам, человек, который действительно сожалеет о разовой измене, обычно сразу признаёт причиненную партнёру боль. Зато серийный изменщик может преуменьшать последствия своих действий, перекладывать вину на партнера или больше переживать из-за того, что его разоблачили, чем из-за самого факта неверности.

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За повторной неверностью могут скрываться более глубокие проблемы

Аджан объясняет, что систематическая неверность не обязательно связана исключительно с постоянным стремлением к сексуальному удовлетворению. За таким поведением могут стоять навязчивые модели поведения, неразрешенные травматические переживания или попытка с помощью секса регулировать болезненные эмоции.

Дополнительным фактором может служить повышенная чувствительность к вознаграждению, а также зависимость от риска, возбуждения и ощущения запретности. В таком случае человек может вновь возвращаться к поведению, которое трудно контролировать.

Внезапные изменения в поведении могут вызвать настороженность

Среди возможных признаков неверности психотерапевт называет резкое изменение поведения. Партнер может стать отстранённым, раздражительным и чрезмерно критичным. В то же время иногда происходит обратное: человек вдруг становится необычно нежным, начинает дарить подарки и делать чрезмерные комплименты.

Еще одним сигналом может стать неожиданное изменение в сексуальной жизни — как потеря интереса к близости, так и внезапное усиление сексуальной активности или появление новых предпочтений без предварительного обсуждения с партнером.

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Измена не всегда означает конец отношений

Аджан подчеркивает, что каждая пара может по-своему определять понятие неверности. Для кого-то самым болезненным является физическая измена, тогда как для других — длительная тайная эмоциональная связь, даже без сексуального контакта.

В то же время выявление измены не обязательно означает конец отношений. По словам психотерапевта, восстановление отношений возможно, если оба партнера готовы работать над причинами измены и постепенно восстанавливать доверие.

Временная открытость — в частности, большая прозрачность в отношении повседневной жизни — может помочь на этом этапе, но не должна превращаться в постоянное наблюдение.

Главное, по словам Аджана, — понять не только то, что произошло, но и почему возникло такое поведение.

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Напомним, что невербальная коммуникация составляет более 80% всей информации, которую мы воспринимаем во время общения. Даже когда человек пытается скрыть свои чувства или стесняется выразить их вслух, его тело реагирует подсознательно.

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