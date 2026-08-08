Турция закрывает проход кораблям в Черное море: какие маршруты оказались под запретом

Турция ограничивает движение судов в Россию и Украину из-за атак дронов / © pixabay.com

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Правительство Турции вводит жесткие ограничения на движение коммерческого флота в Черном море на фоне усиления боевых действий и регулярных ударов по морским целям. В настоящее время генеральная дирекция береговой охраны отказывает транзитным кораблям в выдаче разрешений или же максимально затягивает процесс рассмотрения заявок на проход через пролив Дарданеллы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Какие маршруты попали под запрет

По данным осведомленных источников, новые запреты прежде всего касаются тех судов, которые направляются в ключевой нефтяной и зерновой порт России — Новороссийск. Кроме того, некоторые судовладельцы получили неофициальные уведомления, что аналогичные ограничения временно применяются и к грузовым кораблям, которые планируют заходить в украинские порты.

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Официальная Анкара пока не дала публичных объяснений по поводу причин такого шага, а Министерство транспорта и инфраструктуры отказывается от каких-либо комментариев. Из-за этих задержек транзитный поток в черноморском бассейне уже испытал существенное сокращение.

В то же время ограничения не коснулись судов, направляющихся в другие государства региона. Согласно данным систем отслеживания, корабли, призванные прибыть в порты Болгарии, Румынии, Грузии или самой Турции, продолжают беспрепятственно двигаться на север через проливы.

Причины радикального решения

Катализатором для введения таких беспрецедентных мер безопасности стала серия недавних атак на торговый флот, от которых пострадали и турецкие суда. В частности, в начале недели внешнеполитическое ведомство страны сообщило о ранении своих граждан в результате ударов беспилотников по двум кораблям, принадлежащим турецким владельцам.

Еще один инцидент произошел в прошлом месяце, когда турецкое судно попало под удар вблизи нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. После этих событий власти Турции официально призвали все стороны конфликта срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства, предупредив о катастрофических последствиях для мировой продовольственной стабильности.

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Угроза для мировой торговли и правовые нюансы

Ограничение судоходства в Черном море чревато созданием дополнительных серьезных проблем для глобальной торговли энергоносителями. Мировой рынок нефти уже страдает масштабными перебоями, вызванными войной в Иране и существенным сокращением объемов транзита через Ормузский пролив.

Кроме того, интенсификация боевых действий влияет на поставку агропродукции из черноморского региона, являющегося одной из главных мировых житниц. Опасения по поводу возможного срыва экспорта уже привели к тому, что в июле цены на пшеницу подскочили до самого высокого уровня за последние два года.

Босфор и Дарданеллы принадлежат к самым загруженным водным артериям планеты — только в течение 2025 года через них прошли более 40 тысяч судов. Согласно Конвенции Монтре от 1936 г., Турция обязана гарантировать свободу прохода для торгового флота, однако документ оставляет за Анкарой законное право жестко регулировать вопросы навигационной безопасности.

Турецкие власти уже не впервые используют это право для контроля за движением во время полномасштабной войны. Например, в 2022 году на фоне введения европейских санкций Анкара потребовала от судовладельцев дополнительных документов для подтверждения действительности их страхового покрытия перед прохождением через территориальные воды страны.

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Напомним, Россия продолжает системный террор на морских путях. Российская ракета нанесла удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау в акватории Черного моря. В результате попадания ракеты в сухогруз с украинской пшеницей погиб человек, ранены.

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