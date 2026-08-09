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День ангела 16 августа: кого и как поздравлять с именинами
16 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 16 августа
16 августа 2026 поздравьте с именинами Ивана, Александра, Степана, Якова, Анну.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.
Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится преданным, щедрым.
Степан — древнегреческие корни, толкуется как «венец». В детстве коммуникабельный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится энергичным, решительным.
Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве любит приключения, подвижен. Во взрослом возрасте становится любезным, красноречивым.
Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве воспитана, тиха. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, дружелюбной.
День ангела 16 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье, радость и ведет светлым путем жизни.
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Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, тепла в сердце, искренних людей рядом и Божьего благословения на каждый день.
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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и помогает осуществлять мечты.
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Поздравляю с Днем твоего ангела! Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и множества приятных моментов в жизни.
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Счастливого Дня ангела! Пусть каждый день будет наполнен радостью, душевным покоем и хорошими новостями.