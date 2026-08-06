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«200+ тысяч в СЗЧ»: Федоров назвал главные провалы нынешней мобилизации
Михаил Федоров рассказал о том, какой должна быть его реформа мобилизации.
Первоочередной задачей реформы мобилизации должно стать решение проблемы самовольного ухода от частей (СЗЧ).
Об этом заявил бывший министр обороны Михаил Федоров во время прямого эфира с общественным деятелем и своим бывшим советником Сергеем Стерненко.
«Первое — это решение вопроса по СЗЧ, потому что если у тебя у СЗЧ 200+ тысяч, а ты постоянно ищешь новых людей, логика мобилизации не очень работает», — говорит экс-министр.
Второй проблемой Федоров назвал множество людей в розыске, и вся государственная машина работает над тем, чтобы искать и мобилизовывать этих людей.
Экс-министр утверждает, что его реформа должна была изменить саму философию коммуникации государства с людьми, обеспечить качественное обучение и возможность рекрутинга с правом выбора подразделения.
«Мы должны были запустить определенные этапы, что у тебя не 2 млн. в розыске, а у тебя большое количество людей, которые знают, что они попали под мобилизацию и для них созданы все условия, чтобы пройти службу. Все остальные в настоящее время могут спокойно работать на экономику нашей страны. Это изменит подходы к тому, как мы общаемся с людьми, как мы их учим, как они выбирают подразделение. Страна заработает экономически и не будет большого количества людей в розыске», — подытожил он.
Ранее Михаил Федоров ответил, продолжит ли борьбу за должность министра обороны.