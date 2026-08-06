«200+ тысяч в СЗЧ»: Федоров назвал главные провалы нынешней мобилизации

Федоров о мобилизации / © Офис президента Украины

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Первоочередной задачей реформы мобилизации должно стать решение проблемы самовольного ухода от частей (СЗЧ).

Об этом заявил бывший министр обороны Михаил Федоров во время прямого эфира с общественным деятелем и своим бывшим советником Сергеем Стерненко.

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«Первое — это решение вопроса по СЗЧ, потому что если у тебя у СЗЧ 200+ тысяч, а ты постоянно ищешь новых людей, логика мобилизации не очень работает», — говорит экс-министр.

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Второй проблемой Федоров назвал множество людей в розыске, и вся государственная машина работает над тем, чтобы искать и мобилизовывать этих людей.

Экс-министр утверждает, что его реформа должна была изменить саму философию коммуникации государства с людьми, обеспечить качественное обучение и возможность рекрутинга с правом выбора подразделения.

«Мы должны были запустить определенные этапы, что у тебя не 2 млн. в розыске, а у тебя большое количество людей, которые знают, что они попали под мобилизацию и для них созданы все условия, чтобы пройти службу. Все остальные в настоящее время могут спокойно работать на экономику нашей страны. Это изменит подходы к тому, как мы общаемся с людьми, как мы их учим, как они выбирают подразделение. Страна заработает экономически и не будет большого количества людей в розыске», — подытожил он.

Ранее Михаил Федоров ответил, продолжит ли борьбу за должность министра обороны.

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