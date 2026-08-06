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- Украина
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В центре Кривого Рога раздались выстрелы: есть раненый, стрелок скрылся — СМИ
Местные паблики сообщают, что к стрельбе, по всей видимости, могут быть причастны «сотрудники» мошеннических колл-центров.
Вечером в четверг, 6 августа, в центральной части Кривого Рога произошла стрельба, в результате которой один мужчина получил ранение.
Об этом сообщает местное издание «Свои. Кривой Рог».
По информации издания, инцидент произошел в районе Почтового проспекта — в историческом центре города.
«Стрельба произошла в районе Почтового на улице Коммерческой. По нашей информации, есть пострадавший», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.
В то же время ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, что стрельбу якобы устроили сотрудники мошеннических колл-центров, применившие травматическое оружие.
По предварительным данным, между участниками конфликта возник спор, однако его причины пока неизвестны. «Что именно они не разделили, выясняют правоохранители», — сообщают паблики.
На момент публикации официальной информации от полиции о мотивах стрельбы, личности нападавшего и правовой квалификации инцидента не обнародовано.
Напомним, ранее в Днепровском районе Киева полицейские задержали 42-летнего мужчину, устроившего перестрелку прямо в жилом квартале.