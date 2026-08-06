Стрельба в Кривом Роге

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Вечером в четверг, 6 августа, в центральной части Кривого Рога произошла стрельба, в результате которой один мужчина получил ранение.

Об этом сообщает местное издание «Свои. Кривой Рог».

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По информации издания, инцидент произошел в районе Почтового проспекта — в историческом центре города.

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«Стрельба произошла в районе Почтового на улице Коммерческой. По нашей информации, есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.

© из соцсетей

В то же время ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, что стрельбу якобы устроили сотрудники мошеннических колл-центров, применившие травматическое оружие.

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По предварительным данным, между участниками конфликта возник спор, однако его причины пока неизвестны. «Что именно они не разделили, выясняют правоохранители», — сообщают паблики.

На момент публикации официальной информации от полиции о мотивах стрельбы, личности нападавшего и правовой квалификации инцидента не обнародовано.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева полицейские задержали 42-летнего мужчину, устроившего перестрелку прямо в жилом квартале.

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