РФ усилила атаки баллистикой по Украине / © Associated Press

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РФ продолжает атаковать Украину баллистикой, нанося разрушительные удары. Противостоять этим обстрелам и предупреждать их Украина может тремя способами: сбивать ракеты, выбивать пусковые установки и бить по предприятиям, производящим и установки, и ракеты.

Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап, пишет «24 Канал».

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Криволап подчеркнул, что Украина сможет применять ракеты Сапсан, FP-7 и FP-7x в рамках проекта Freyja. Однако, когда именно это будет возможно, зависит от сроков, в которые эти проекты будут реализованы.

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«То, что можем делать сейчас и где есть и люди, и средства — это поражение самих ОТРК „Искандер“, когда они отправляются на позицию. Или поражения производящих их предприятий. Эти две вещи не связаны напрямую, но они ломают логистику, производство и подготовку ракет к пуску», — отметил он.

Напомним, Украина столкнулась с острейшим дефицитом средств противовоздушной обороны с начала полномасштабной войны. Тем временем западные партнеры все более сдержанно реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о передаче дополнительных ракет-перехватчиков Patriot.

После очередных массированных атак России президент Владимир Зеленский сообщил, что количество ракет для систем ПВО, полученных Украиной от партнеров в 2026 году, сократилось втрое по сравнению с прошлым годом.

По словам главы государства, у союзников необходимы ракеты и технические возможности для поддержки Украины, однако не хватает политических решений по их передаче и ускорению производства.

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