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Летний салат с дыней и хамоном для настоящих гурманов
Если обычные овощные салаты уже надоели, пора попробовать сочетание, которое покорило гастроблогеров по всему миру. Сладкая дыня, сливочная бурата, нежное авокадо и ароматный хамон создают блюдо ресторанного уровня, которое легко приготовить дома.
Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов. Именно сейчас хочется легких, сочных и в то же время эффектных блюд, которые не требуют много времени у плиты. Идеальный пример — салат с дыней, рецепт которого поделился фудблогер Эрик Лауэрта, соединивший сладкие фрукты, свежие овощи и деликатесные ингредиенты.
Ингредиенты
- дыня
- 1 шт.
- свежий огурец
- 1 шт.
- спелый авокадо
- 1 шт.
- бурата
- 1 шарик
- лайм
- 1 шт.
- хамон
- несколько ломтиков
- оливковое масло
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- сушеный орегано
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- соль
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- свежемолотый черный перец
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Приготовление
Очистите дыню от семян и кожуры, после чего нарежьте крупными кубиками или сформируйте шарики специальной ложкой — так салат будет выглядеть ещё эффектнее.
Огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными полосками с помощью овощечистки.
Авокадо очистите и нарежьте ломтиками.
На большую тарелку красиво выложите дыню, огурец и авокадо.
Посередине разместите шарик бураты, а сверху добавьте тонкие ломтики хамона.
Сбрызните салат соком лайма и оливковым маслом.
Посыпьте сушеным орегано, добавьте щепотку соли и свежемолотого черного перца.
Подавайте сразу после приготовления, пока овощи и фрукты остаются максимально сочными, а бурата — нежной и кремовой.
Секрет популярности этого блюда — в игре контрастов. Сладкая ароматная дыня прекрасно подчеркивает солоноватый вкус хамона, сливочная бурата придает нежность, авокадо делает салат более сытным, а лайм освежает каждый кусочек.