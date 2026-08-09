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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Летний салат с дыней и хамоном для настоящих гурманов

Если обычные овощные салаты уже надоели, пора попробовать сочетание, которое покорило гастроблогеров по всему миру. Сладкая дыня, сливочная бурата, нежное авокадо и ароматный хамон создают блюдо ресторанного уровня, которое легко приготовить дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
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салат с дыней и хамоном instagram.com/ericlahuerta

салат с дыней и хамоном instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов. Именно сейчас хочется легких, сочных и в то же время эффектных блюд, которые не требуют много времени у плиты. Идеальный пример — салат с дыней, рецепт которого поделился фудблогер Эрик Лауэрта, соединивший сладкие фрукты, свежие овощи и деликатесные ингредиенты.

Ингредиенты

дыня
1 шт.
свежий огурец
1 шт.
спелый авокадо
1 шт.
бурата
1 шарик
лайм
1 шт.
хамон
несколько ломтиков
оливковое масло
сушеный орегано
соль
свежемолотый черный перец

Приготовление

  1. Очистите дыню от семян и кожуры, после чего нарежьте крупными кубиками или сформируйте шарики специальной ложкой — так салат будет выглядеть ещё эффектнее.

  2. Огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными полосками с помощью овощечистки.

  3. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками.

  4. На большую тарелку красиво выложите дыню, огурец и авокадо.

  5. Посередине разместите шарик бураты, а сверху добавьте тонкие ломтики хамона.

  6. Сбрызните салат соком лайма и оливковым маслом.

  7. Посыпьте сушеным орегано, добавьте щепотку соли и свежемолотого черного перца.

  8. Подавайте сразу после приготовления, пока овощи и фрукты остаются максимально сочными, а бурата — нежной и кремовой.

Секрет популярности этого блюда — в игре контрастов. Сладкая ароматная дыня прекрасно подчеркивает солоноватый вкус хамона, сливочная бурата придает нежность, авокадо делает салат более сытным, а лайм освежает каждый кусочек.

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