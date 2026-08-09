Летний салат с дыней и хамоном для настоящих гурманов

салат с дыней и хамоном instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Реклама

Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов. Именно сейчас хочется легких, сочных и в то же время эффектных блюд, которые не требуют много времени у плиты. Идеальный пример — салат с дыней, рецепт которого поделился фудблогер Эрик Лауэрта, соединивший сладкие фрукты, свежие овощи и деликатесные ингредиенты.

Ингредиенты дыня 1 шт. свежий огурец 1 шт. спелый авокадо 1 шт. бурата 1 шарик лайм 1 шт. хамон несколько ломтиков оливковое масло сушеный орегано соль свежемолотый черный перец

Приготовление

Очистите дыню от семян и кожуры, после чего нарежьте крупными кубиками или сформируйте шарики специальной ложкой — так салат будет выглядеть ещё эффектнее. Огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными полосками с помощью овощечистки. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками. На большую тарелку красиво выложите дыню, огурец и авокадо. Посередине разместите шарик бураты, а сверху добавьте тонкие ломтики хамона. Сбрызните салат соком лайма и оливковым маслом. Посыпьте сушеным орегано, добавьте щепотку соли и свежемолотого черного перца. Подавайте сразу после приготовления, пока овощи и фрукты остаются максимально сочными, а бурата — нежной и кремовой.

Секрет популярности этого блюда — в игре контрастов. Сладкая ароматная дыня прекрасно подчеркивает солоноватый вкус хамона, сливочная бурата придает нежность, авокадо делает салат более сытным, а лайм освежает каждый кусочек.

Реклама

Новости партнеров