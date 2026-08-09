Метеозависимость

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Метеозависимость — не миф, а научно подтвержденная реакция организма на резкое изменение погоды. Появляются тахикардия, головокружение, головные боли и даже повышение давления.

Об этом рассказала врач-кардиолог Центра кардиологии и кардиохирургии Александра Телегузова в эфире Киев24.

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По ее словам, симптомы у метеозависимых людей возникают из-за резких скачков температуры, влажности и атмосферного давления.

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«Это действительно не какой-то миф, а это действительно научно доказанный термин, который говорит о том, что есть люди, более склонные к изменению самочувствия и даже к обострению определенных состояний, если есть хронические болезни. И это зависит напрямую от того, каков ряд факторов, связанных с погодой и природой», — пояснила она.

Врач подчеркнула, что особенно тяжело организму во время перехода от сильной жары к резкому похолоданию. Она объяснила, что сердцу приходится быстро перестраивать работу сосудов, а из-за потери жидкости и электролитов нагрузка возрастает.

«Сердцу, ему приходится работать в таких условиях, когда уменьшен объем циркулирующей крови, когда есть расширение сосудов. Ему нужно выполнять свою функцию, и поэтому даже у здоровых людей, обычно не испытывающих никаких симптомов, могут во время жары появляться тахикардия, головокружение или головные боли. И это все нормальной реакцией на высокую температуру», — отметила она.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, что после аномальной жары в Украину пришло похолодание. В воскресенье, 9 августа, в большинстве областей ожидаются сильные ливни и грозы. Температуры ночью 12–17°, днем 22–27°. На юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью 18–23°, днем 28–33°.

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Из-за экстремальной жары подтопило курортный Буковель. Там выпали интенсивные осадки, возникли сильнейшие подтопления. На кадрах, распространенных отдыхающими, улицы не только затопило из-за обильных ливней, но и буквально превратились в бурные потоки воды.

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