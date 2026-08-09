Літній салат із динею та хамоном для справжніх гурманів

салат із динею та хамоном instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

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Літо — найкращий час для кулінарних експериментів. Саме зараз хочеться легких, соковитих і водночас ефектних страв, які не потребують багато часу біля плити. Ідеальний приклад — салат із динею, про рецепт якого розповів фудблогер Eric Lahuerta, який поєднав солодкі фрукти, свіжі овочі та делікатесні інгредієнти.

Інгредієнти диня 1 шт. свіжий огірок 1 шт. стиглий авокадо 1 шт. бурата 1 кулька лайм 1 шт. хамон кілька скибочок оливкова олія сушений орегано сіль свіжомелений чорний перець

Приготування

Диню очистьте від насіння та шкірки, після чого наріжте великими кубиками чи сформуйте кульки спеціальною ложкою, так салат матиме ще ефектніший вигляд. Огірок наріжте тонкими кружальцями чи довгими стрічками за допомогою овочечистки. Авокадо очистьте та наріжте скибочками. На велику тарілку красиво викладіть диню, огірок та авокадо. Посередині розмістіть кульку бурати, а зверху додайте тонкі скибочки хамона. Збризніть салат соком лайма та оливковою олією. Посипте сушеним орегано, додайте дрібку солі та свіжомеленого чорного перцю. Подавайте одразу після приготування, поки овочі та фрукти залишаються максимально соковитими, а бурата — ніжною та кремовою.

Секрет популярності цієї страви у грі контрастів. Солодка ароматна диня чудово підкреслює солонуватий смак хамона, вершкова бурата додає ніжності, авокадо робить салат ситнішим, а лайм освіжає кожен шматочок.

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