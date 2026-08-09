Чи є в Україні заборонені імена для дітей: відповідь Мінюсту

В Україні батьки можуть самостійно обирати ім’я для новонародженої дитини / © Freepik

Реклама

В Україні не існує переліку дозволених або заборонених імен. Батьки можуть обрати дитині як поширене, так і рідкісне чи іншомовне ім’я. Водночас закон містить декілька вимог до цього процесу.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Реклама

Стаття 146 Сімейного кодексу України визначає такі правила до вибору імен:

Реклама

воно визначається за згодою батьків

якщо дитина народилася у матері, яка не перебуває у шлюбі, і батьківство щодо дитини не визнане, ім’я визначає мати

дитині можуть присвоїти не більше двох власних імен (виняток становлять випадки, коли інше випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать один або обидва батьки)

Якщо батьки не можуть дійти згоди щодо імені дитини, спір вирішує орган опіки та піклування або суд.

«Окрім наведених правил, в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Законодавство України не містить переліку дозволених або заборонених імен. Також закон не встановлює вимог щодо походження імені, його поширеності або традиційності. Тому батьки можуть обрати як поширене, так і рідкісне чи іншомовне ім’я», — повідомили у Мін’юсті.

Крім того, згідно зі статтею 155 Сімейного кодексу, батьки мають здійснювати свої права та виконувати обов’язки з повагою до прав дитини та її людської гідності.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року серед українських батьків зміцнився тренд на незвичні імена для немовлят.

Реклама

Новини партнерів