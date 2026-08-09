Про целюліт без міфів: чому він з’являється та чи можна його позбутися / © Credits

Реклама

Целюліт — слово, яке багато років змушувало жінок купувати десятки баночок із обіцянками «ідеально гладкої шкіри», виснажувати себе тренуваннями та шукати чарівний засіб, який назавжди розв’яже проблему.

Проте сучасна дерматологія дивиться на це значно спокійніше, целюліт — це нормальна особливість шкіри, а не ознака того, що ви неправильно харчуєтеся, мало рухаєтеся чи «не доглядаєте за собою», розповіло видання Health.

Реклама

За оцінками експертів, із целюлітом стикаються близько 80–90% жінок після статевого дозрівання. Він може бути у людей із різною вагою, комплекцією та способом життя.

Реклама

Що таке целюліт насправді

Целюліт виникає тоді, коли жирові клітини під шкірою починають нерівномірно тиснути на її поверхню, створють характерні нерівності та ямочки. Найчастіше він з’являється у зонах, де природно більше жирової тканини:

на стегнах

сідницях

у зоні тазу

Це не захворювання та не медична проблема. Целюліт не шкодить здоров’ю і не потребує лікування, якщо не викликає особистого дискомфорту. Його помітність може змінюватися протягом життя, залежно від гормонів, віку, стану шкіри та інших факторів.

Чому він з’являється

Під шкірою є волокнисті структури, які з’єднують її з м’язами. Коли ці волокна натягуються, вони можуть втягувати шкіру вниз, тоді як жирова тканина підійматися вгору. Саме цей контраст і створює ефект нерівної поверхні.

Чому в одних людей целюліт помітний сильніше, а в інших майже ні, до кінця не зрозуміло. Проте на його появу можуть впливати:

Реклама

генетика — схильність до целюліту часто передається у спадок

харчування з великою кількістю ультраоброблених продуктів і швидких вуглеводів

малорухливий спосіб життя

нестача рідини в організмі

Чому целюліт частіше буває у жінок

Є кілька наукових пояснень. Перша теорія пов’язана з будовою сполучної тканини. У чоловіків волокна під шкірою зазвичай розташовані у вигляді щільнішої перехресної структури, яка краще утримує тканини. У жінок вони розташовані паралельно, тому жирові клітини можуть легше створювати нерівності на поверхні шкіри.

Друга теорія стосується гормонів. Важливу роль може відігравати естроген. Саме тому целюліт часто стає помітнішим у періоди гормональних змін, а саме, під час статевого дозрівання, вагітності чи за використання гормональної терапії.

Як змінюється целюліт із віком

Час впливає на шкіру так само як і на весь організм. З віком зменшується вироблення колагену — білка, який відповідає за пружність та щільність шкіри. Вона стає тоншою, менш еластичною, тому нерівності можуть бути помітнішими. Також на вигляд целюліту можуть впливати:

гормональні коливання

зміни ваги

природне старіння шкіри

Саме тому багато жінок помічають, що з роками текстура шкіри змінюється навіть без значних змін у способі життя.

Реклама

Чи можна позбутися целюліту

Коротка відповідь: повністю і назавжди — ні. Жоден крем, масаж чи процедура не можуть гарантувати абсолютне зникнення целюліту. Проте деякі методи можуть зробити його менш помітним. Серед процедур, які мають наукові підтвердження ефективності:

Акустична хвильова терапія — спеціальні хвилі впливають на структури, які формують нерівності.

Лазерні процедури — допомагають руйнувати волокна, які створюють втягування шкіри, а також можуть стимулювати потовщення шкірного шару.

Субцизія — процедура, під час якої спеціальною голкою руйнують волокнисті тяжі під шкірою.

Вакуумно-асистоване вивільнення тканин — метод, який механічно працює зі структурами, які спричиняють нерівності.

Однак результат зазвичай не є довічним, з часом целюліт може знову стати помітним.

Креми та спорт

Креми не можуть «стерти» целюліт, але деякі компоненти здатні трохи покращити його вигляд. Найчастіше використовують засоби з:

кофеїном — він може тимчасово зробити шкіру гладкою

ретинолом — за тривалого використання він може покращувати щільність шкіри

Важливо: ефект можливий лише за регулярного застосування протягом тривалого часу.

Фізична активність також може допомогти. Силові тренування, які зміцнюють м’язи, здатні зробити шкіру візуально підтягнутішою, оскільки змінюється співвідношення м’язової та жирової тканини.

Сучасний погляд на красу поступово змінюється. Целюліт більше не розглядають як «помилку» тіла чи щось, що потрібно приховувати за будь-яку ціну. Так, процедури, догляд і здоровий спосіб життя можуть допомогти зробити шкіру гладкою та пружною, проте головне — мати реалістичні очікування.

Целюліт не визначає вашу красу, форму чи здоров’я. Це лише одна з природних особливостей людської шкіри, так само як зморшки, веснянки чи вікові зміни.

Новини партнерів