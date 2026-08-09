- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1668
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому український дрон вибухнув у Болгарії: пояснення Генштабу
Дрон, який виявили біля кордону Болгарії, міг втратити курс під впливом РЕБ. Начальник Генштабу Еміл Ефтімов розповів, що встановили після огляду місця події.
Безпілотник, який виявили на території Болгарії, міг збитися з курсу під впливом засобів РЕБ. Цей інцидент є побічним наслідком війни Росії проти України, а не цілеспрямованою провокацією.
Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Збройних сил Болгарії адмірал Еміл Ефтімов.
Український дрон опинився в Болгарії через дію РЕБ — заява очільника Генштабу
Військове керівництво країни зазначає, що жодних ознак умисних дій України проти Болгарії немає.
За словами Ефтімова, апарат, який наразі вважають українським дроном-приманкою «Мая», здатен переносити до 5 кілограмів вибухівки.
Очільник Генштабу особисто оглянув місце вибуху та підтвердив, що руйнувань чи збитків удалося уникнути.
«Питання стояло про те, чи це „Шахед“, чи ні — з’ясувалося, що ні… Цей інцидент — наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів. Ми пристосовуємося, адаптуємося і розвиваємо необхідні спроможності», — наголосив Еміл Ефтімов.
Дрон вибухнув у Болгарії
Нагадаємо, у Болгарії безпілотник порушив повітряний простір країни з боку Румунії та вибухнув неподалік села Кардам, за 1 кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу.
Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Румен Радев. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури чи будівель не зафіксовано. Наразі район оточено, а фахівці МВС та Міністерства оборони встановлюють тип дрона та обставини події.
Радев зауважив, що безпілотник не вдалося зафіксувати ані в Румунії, ані в Болгарії, що знову підкреслило проблему з відсутністю сучасних засобів радіолокаційного контролю. На тлі інциденту Болгарія посилює охорону стратегічних об’єктів, передислоковує сили для протидії низьколітаючим цілям, а також планує перекинути підрозділи прикордонної поліції з турецького кордону на румунський.
Крім того, оборонне відомство намагається пришвидшити закупівлю сучасних цифрових 3D-радарів для армії.