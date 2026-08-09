Чому український дрон вибухнув у Болгарії: пояснення Генштабу

Чому український дрон вибухнув у Болгарії / © pixabay.com

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Безпілотник, який виявили на території Болгарії, міг збитися з курсу під впливом засобів РЕБ. Цей інцидент є побічним наслідком війни Росії проти України, а не цілеспрямованою провокацією.

Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Збройних сил Болгарії адмірал Еміл Ефтімов.

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Український дрон опинився в Болгарії через дію РЕБ — заява очільника Генштабу

Військове керівництво країни зазначає, що жодних ознак умисних дій України проти Болгарії немає.

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За словами Ефтімова, апарат, який наразі вважають українським дроном-приманкою «Мая», здатен переносити до 5 кілограмів вибухівки.

Очільник Генштабу особисто оглянув місце вибуху та підтвердив, що руйнувань чи збитків удалося уникнути.

«Питання стояло про те, чи це „Шахед“, чи ні — з’ясувалося, що ні… Цей інцидент — наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів. Ми пристосовуємося, адаптуємося і розвиваємо необхідні спроможності», — наголосив Еміл Ефтімов.

Дрон вибухнув у Болгарії

Нагадаємо, у Болгарії безпілотник порушив повітряний простір країни з боку Румунії та вибухнув неподалік села Кардам, за 1 кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

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Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Румен Радев. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури чи будівель не зафіксовано. Наразі район оточено, а фахівці МВС та Міністерства оборони встановлюють тип дрона та обставини події.

Радев зауважив, що безпілотник не вдалося зафіксувати ані в Румунії, ані в Болгарії, що знову підкреслило проблему з відсутністю сучасних засобів радіолокаційного контролю. На тлі інциденту Болгарія посилює охорону стратегічних об’єктів, передислоковує сили для протидії низьколітаючим цілям, а також планує перекинути підрозділи прикордонної поліції з турецького кордону на румунський.

Крім того, оборонне відомство намагається пришвидшити закупівлю сучасних цифрових 3D-радарів для армії.

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