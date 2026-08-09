Чому в Києві досі не встановили мобільні укриття: відповідь вас здивує

Укриття

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У Києві досі майже немає мобільних укриттів, хоча ще торік уряд врегулював питання щодо їх встановлення, а місто виділило майже 500 мільйонів гривень на закупівлю перших 50 конструкцій.

За кілька років у столиці з’явилися лише два такі об’єкти — і їх встановив бізнес. Чому РДА досі їх не встановили, розповідає ТСН.ua.

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Скільки мобільних укриттів є у Києві

Історія з встановленням мобільних укриттів у Києві триває кілька років. За цей час у столиці встановили лише два такі укриття — у Деснянському та Оболонському районах, у парку «Наталка».

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При цьому обидві конструкції встановив бізнес. Районні державні адміністрації не встановили жодного мобільного укриття.

Спочатку КМДА відмовлялася встановлювати такі конструкції через відсутність єдиного стандарту. Однак від осені минулого року мобільні укриття можна встановлювати після того, як уряд врегулював це питання на підставі експертиз і випробувань.

Більше того, місто виділило майже 500 мільйонів гривень на встановлення перших 50 мобільних укриттів.

Чому РДА досі їх не встановили

За словами депутата Київради Леоніда Ємця, гроші на мобільні укриття у районів є, а деякі РДА навіть визначили місця для їх встановлення:

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«Але мобільні укриття ніхто не встановлює. У РДА є на це гроші, деякі райони навіть визначилися з місцями встановлення, але жодне укриття від РДА так і не з’явилося».

Водночас Київрада, мер, КМДА чи КМВА не можуть безпосередньо змусити райони встановлювати такі конструкції.

«І місто не може їх змусити це зробити, не має такої опції ні у Київради, ні у мера, ні у КМДА, чи КМВА. Можемо лише закликати до цього», — каже він.

За словами депутата, деякі голови районів взагалі вважають, що мобільні укриття їм не потрібні:

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«Деякі з них на засіданнях взагалі кажуть, що їм не потрібні мобільні укриття, мовляв, у нас поруч є станції метро, нехай люди йдуть туди».

Чому мобільні укриття важливі

Такі конструкції не призначені для захисту від прямого влучання ракети. Водночас вони можуть захищати людей від уламків та вибухової хвилі.

Під час раптової атаки ворога, коли на вулиці перебуває багато людей, саме такі укриття можуть рятувати життя.

Експерти наголошують, що мобільні укриття не потребують відведення землі, оскільки є тимчасовими спорудами. Тому їх найпростіше встановлювати у спальних районах міста, де немає достатньої кількості укриттів.

Чому закупівлі мобільних укриттів зірвалися

Київрада ухвалила рішення про виділення коштів на мобільні укриття 6 жовтня 2025 року. Однак столичні РДА оголосили тендери на закупівлю лише наприкінці листопада та на початку грудня, коли до кінця року залишалося мало часу.

Крім того, вартість деяких закупівель була завищеною. Якщо вартість одного укриття мала бути до 3 мільйонів гривень, деякі РДА намагалися придбати їх за 4,5 та майже 5 мільйонів гривень.

У результаті часу на проведення законної процедури, виробництво, доставку, монтаж і приймання конструкцій майже не залишилося. Процедуру скасували, а гроші повернули.

На 2026 рік РДА взагалі не подавали запитів на встановлення мобільних укриттів.

Що кажуть у районах

У Дарницькій РДА повідомили ТСН.ua, що видатки на встановлення мобільних укриттів у районі не здійснювалися:

«Відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України первинне (мобільне) укриття є технічним виробом, призначеним для короткострокового захисту населення на місцевості, а потреба у його розміщенні визначається у разі необхідності додаткового укриття населення в місцях можливого скупчення людей».

У РДА пояснили, що в межах наявного фінансового ресурсу першочерговим напрямом залишалося забезпечення сталої роботи та відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури.

У Дніпровській РДА також повідомили, що кошти для встановлення мобільних укриттів у 2022–2026 роках не використовувалися. Водночас там зазначили, що наразі вживаються заходи щодо можливого встановлення та облаштування 12 первинних мобільних укриттів біля житлових будинків:

«Проте існують проблемні питання при їх встановленні, а саме технічні, логістичні та експлуатаційні складнощі».

У РДА також наголосили, що мобільні укриття переважно захищають від уламків та вибухової хвилі, але не здатні витримати пряме влучання важкої ракети, артилерійського снаряда чи авіабомби.

Водночас їхнє встановлення потребує аналізу підземних комунікацій, що в умовах щільної міської забудови може ускладнювати вибір місця.

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