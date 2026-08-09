РФ посилила атаки балістикою по Україні / © Associated Press

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РФ продовжує атакувати Україну балістикою, завдаючи руйнівних ударів. Протистояти цим обстрілам та попереджати їх Україна може трьома способами: збивати ракети, вибивати пускові установки і бити по підприємствах, які виготовляють і установки, і ракети.

Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап, пише «24 Канал».

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Криволап наголосив, що Україна зможе застосовувати ракети «Сапсан», FP-7 та FP-7x у межах проєкту Freyja. Проте коли саме це буде можливо, залежить від термінів, у які ці проєкти буде реалізовано.

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«Те, що можемо робити зараз і де є і люди, і засоби, — це ураження самих ОТРК „Іскандер“, коли вони рушають на позицію. Або ураження підприємств, які їх виготовляють. Ці дві речі не пов’язані напряму, але вони ламають логістику, виробництво і підготовку ракет до пуску», — зазначив він.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.

Після чергових масованих атак Росії президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість ракет для систем ППО, отриманих Україною від партнерів 2026 року, скоротилася утричі порівняно з минулим роком.

За словами глави держави, союзники мають необхідні ракети та технічні можливості для підтримки України, однак бракує політичних рішень щодо їх передавання та прискорення виробництва.

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