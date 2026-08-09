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Як відбивати балістичні атаки РФ — є три способи
В умовах відсутності достатньої кількості ракет до ЗРК Patriot, щоб збивати російську балістику, Київ має сам атакувати балістикою Росію.
РФ продовжує атакувати Україну балістикою, завдаючи руйнівних ударів. Протистояти цим обстрілам та попереджати їх Україна може трьома способами: збивати ракети, вибивати пускові установки і бити по підприємствах, які виготовляють і установки, і ракети.
Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап, пише «24 Канал».
Криволап наголосив, що Україна зможе застосовувати ракети «Сапсан», FP-7 та FP-7x у межах проєкту Freyja. Проте коли саме це буде можливо, залежить від термінів, у які ці проєкти буде реалізовано.
«Те, що можемо робити зараз і де є і люди, і засоби, — це ураження самих ОТРК „Іскандер“, коли вони рушають на позицію. Або ураження підприємств, які їх виготовляють. Ці дві речі не пов’язані напряму, але вони ламають логістику, виробництво і підготовку ракет до пуску», — зазначив він.
Нагадаємо, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.
Після чергових масованих атак Росії президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість ракет для систем ППО, отриманих Україною від партнерів 2026 року, скоротилася утричі порівняно з минулим роком.
За словами глави держави, союзники мають необхідні ракети та технічні можливості для підтримки України, однак бракує політичних рішень щодо їх передавання та прискорення виробництва.