Зеленський натякнув, коли українська балістика вперше вдарить по ворогу

Українська балістична ракета

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення власної української балістичної ракети стикається не лише з технологічними, а й із виробничими та міжнародними обмеженнями. Однак він вірить, що перше бойове застосування станеться вже восени.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю ТСН.

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За його словами, українські інженери змогли створити балістичну ракету, однак головним викликом тепер є доведення її до стабільного серійного виробництва та забезпечення здатності регулярно уражати цілі.

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«Дай Бог, щоб вона не тільки на випробуваннях показувала результат, щоб вона могла вироблятись масово, щоб вона постійно могла вражати цілі», — наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що створення української балістики відбувається в умовах конкуренції з потужними оборонними компаніями, які вже десятиліттями працюють на європейському ринку.

На його думку, поява нового виробника такого озброєння неминуче зачіпає економічні та бізнесові інтереси, хоча це не означає, що партнери України виступають проти її ракетної програми.

«Це не значить, що партнери проти, вони нас підтримують. Але ми розуміємо, що різні рівні, окрім політики, окрім цінностей, є ще гроші, є бізнес», — зазначив Зеленський.

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Він також наголосив, що Україна має «все вигризати і за все треба боротися», оскільки для масштабування виробництва необхідні складні міжнародні коопераційні зв’язки.

Водночас Зеленський допустив перше бойове застосування української балістичної ракети вже восени. Відповідаючи на запитання про можливість її використання у цей період, президент сказав: «Вірити треба».

Водночас він застеріг, що говорити про масове застосування поки зарано, оскільки частина компонентів ракети надходить від іноземних партнерів.

За словами глави держави, масштабування виробництва залежатиме від готовності постачальників, укладення контрактів, проведення оплат та забезпечення необхідної кількості компонентів. Тому, на його думку, перше бойове застосування української балістики може відбутися раніше, ніж її масове виробництво.

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Нагадаємо, українська компанія Fire Point завершує розробку надшвидкісної балістичної ракети FP-9, проти якої безсила перехвалена протиповітряна оборона Москви.

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