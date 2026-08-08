Потужніші за HIMARS: Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Туреччина продає Україні 70 балістичних ракет та тисячі касетних боєприпасів / © ТСН.ua

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Державний департамент США офіційно схвалив масштабний перепродаж Україні американського озброєння з турецьких військових запасів. Цей довгоочікуваний контракт дозволить українським Силам оборони суттєво наростити щільність вогню завдяки десяткам балістичних ракет та важким гусеничним реактивним системам залпового вогню.

Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США.

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Деталі контракту та причини продажу

Відповідно до американського законодавства, Державний департамент передав документи на погодження до Конгресу ще 3 серпня, оскільки початкова вартість цього пакета озброєнь становить 255,9 мільйона доларів. Завдяки тому, що обидві палати наразі перебувають на тривалих літніх канікулах, п’ятнадцятиденний термін розгляду спливе автоматично, що дозволить негайно розпочати логістичні процедури.

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Сам пакет озброєння є надзвичайно потужним: Туреччина передає 12 пускових установок M270 MLRS, 70 балістичних ракет M39 ATACMS та 2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами. Крім того, українська артилерія отримає 47 тисяч касетних снарядів M509A1 калібру 203 мм, які ідеально підходять для важких самохідних гармат радянського зразка 2С7 «Піон».

Головною мотивацією Анкари у цій угоді стало бажання вигідно позбутися застарілих запасів зброї, аби перенаправити вивільнені фінансові ресурси на закупівлю новітніх систем та модернізацію власної армії. Безпосереднє транспортування цієї гігантської партії боєприпасів та техніки буде здійснюватися через спеціалізовані турецькі, болгарські та американські логістичні компанії.

Смертоносні особливості ракет M39 ATACMS

Як пише «Мілітарний», придбана балістична ракета M39 ATACMS є першою базовою серійною модифікацією у своєму сімействі, яка здатна вражати цілі на максимальній дистанції близько 165 кілометрів. Оскільки це зброя попереднього покоління, вона використовує винятково автономну інерціальну систему наведення з лазерними гіроскопами і не має сучасної прив’язки до супутникових координат GPS.

Проте відсутність міліметрової снайперської точності з лишком компенсується абсолютно руйнівною касетною бойовою частиною, маса якої сягає 560 кілограмів. Усередині однієї такої ракети щільно запаковано 950 уламкових суббоєприпасів типу M74, які розсіюються над ціллю, перетворюючи величезну територію на зону суцільного знищення.

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Кожен суббоєприпас має форму сфери діаметром 75 міліметрів, важить близько 500 грамів і призначений для гарантованого ураження живої сили, неброньованої техніки та комплексів ППО. Під час детонації лише один такий елемент утворює понад 260 вольфрамових уламків, які прошивають усе навколо на площі до 15 квадратних метрів.

Завдяки такій специфіці дії, навіть невелике відхилення від епіцентру цілі не рятує ворога від серйозних втрат, адже тисячі уламків накривають позиції суцільним металевим дощем. Це робить ракети M39 ідеальною зброєю для знищення масштабних скупчень російської піхоти, вертолітних баз та розгорнутих систем протиповітряної оборони.

Чим M270 переважає звичайні HIMARS

На відміну від добре відомих українцям колісних систем M142 HIMARS, придбані в Туреччини установки M270 базуються на важкому гусеничному шасі, що забезпечує їм значно кращу прохідність на складному ґрунті чи під час бездоріжжя. Проте їхня головна перевага полягає у вогневій міці: M270 має подвійну пускову платформу, яка несе одразу два пакети боєприпасів.

Це означає, що одна така установка здатна одночасно випустити дві балістичні ракети ATACMS або 12 реактивних снарядів за один залп, тоді як колісний HIMARS обмежений лише однією ракетою або шістьма снарядами. Отримання одразу 12 таких важких машин фактично означає колосальне подвоєння потужностей ракетної артилерії на тих ділянках фронту, де вони будуть розгорнуті.

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Нагадаємо, водночас Трамп знову відмовив Україні в ракетах Patriot. Свою позицію він пояснив нагальними потребами американської армії.

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