"Стягнули під Москву три кола захисту": Зеленський розповів, як Кремль "кинув" регіони і кордони РФ

До Москви стягують ППО зі всієї Росії / © ТСН.ua

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Щоб уберегти свою столицю від дзеркальних відповідей України за удари по цивільній інфраструктурі, російське керівництво зосередило навколо Москви одразу три потужні кільця протиповітряної оборони. Для створення такого щільного купола ворогу довелося стягнути системи ППО практично з усіх куточків своєї величезної території, фактично залишивши без належного захисту інші регіони та кордони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН.ua Олені Черняковій.

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Захист Москви та дзеркальна відповідь України

За словами президента, Кремль добре усвідомлює неминучість українських відповідей на свої терористичні атаки, тому пріоритетно захищає об’єкти енергетики, електрику та ключові структури у Москві та меншою мірою в Санкт-Петербурзі. Посилення спостерігається і навколо портової інфраструктури, проте українським засобам ураження все одно вдається систематично долати ворожі бар’єри.

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Зеленський наголосив, що будь-який, навіть найпотужніший щит ППО з часом розряджається та виснажується під час інтенсивних атак. Україна постійно розробляє та впроваджує нові технологічні рішення, які дозволяють досягати цілей у глибині території агресора і змушують ворога відчувати ціну власної агресії.

Успішна операція та колосальні збитки ворога

Яскравим прикладом ефективної симетричної відповіді стала масштабна спецоперація проти логістики окупантів у відповідь на спроби РФ заблокувати українські шляхи. У результаті скоординованих дій усіх безпекових структур ворог зазнав приголомшливих фінансових та матеріальних збитків, які оцінюються у трильйон рублів.

«У нас був план, він є план, і там місяць-сорок днів для виконання тієї чи іншої операції. Безумовно, я задоволений», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент особливо відзначив, що ця надзвичайно успішна операція стала результатом згуртованої та високопрофесійної роботи всіх складових Сил оборони України. До її планування та реалізації долучилися Збройні сили України, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки.

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Нагадаємо, Путін перетворює Москву на багатошарову цитадель. У місті зводять нові позиції ППО та радіолокаційні станції

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