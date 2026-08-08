"Не для мирних умов готують": Зеленський заявив про загрозу 50 тисяч військових КНДР на боці РФ

Володимир Зеленський / © ТСН

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Північна Корея активно залучається до війни проти України, використовуючи РФ для здобуття бойового досвіду та сучасних військових технологій, що створює пряму загрозу для всієї Азії.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю кореспондентці ТСН Олені Черняковій.

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Глава держави зазначив, що рішення про присутність військовослужбовців КНДР на території Росії постійно розширюється — від сотень і тисяч до потенційних 30–50 тисяч осіб. За його словами, Пхеньян вже передає Москві не лише артилерію та ракети (застосування яких офіційно підтверджено на території України), а й відправляє солдатів та офіцерів для вивчення специфіки сучасних бойових дій.

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«Вони вивчають цю війну. Якщо ми говоримо про кризи і загострення в іншому напрямку, в тихому океані, яка може бути загрозою для інших держав азійського напрямку, то, безумовно, Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни від Росії. Вони дають їм вже не тільки артилерію і ракети. Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт», — сказав він.

Південна Корея, безумовно, переживає, додав Зеленський.

«Північна Корея отримуватиме досвід сучасної війни від Росії… Вони отримуватимуть ліцензії, всі військові інструменти. І північнокорейський солдат, офіцер точно не для мирних умов цей досвід готують», — наголосив президент.

У зв’язку з цим Зеленський підкреслив необхідність більш тісної співпраці з Південною Кореєю, яка стурбована зростанням військової потужності свого північного сусіда. Україна розраховує отримати від Сеула дефіцитні системи протиповітряної оборони.

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Водночас президент зауважив, що головною перешкодою для постачання озброєння залишаються конституційні та юридичні обмеження Південної Кореї, однак українські дипломати продовжують активну роботу у цьому напрямку.

«Але у Південної Кореї є юридичне обмеження, є обмеження згідно їх конституції. Тобто це їх вибір. Ми б хотіли співробітництва з Південною Кореєю. Розраховуємо на це. Дипломати наші спілкуються», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23.

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