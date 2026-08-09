Когда ни в коем случае нельзя использовать кондиционер для белья: эти советы не следует игнорировать

Какие вещи могут испортиться из-за добавления кондиционера / © Фото из открытых источников

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Кондиционер для белья многие добавляют практически в каждую стирку. После него вещи становятся мягкими, приятно пахнут, меньше электризуются, а некоторые ткани легче гладить. Однако использовать это средство для всех вещей — не самая лучшая идея. Дело в том, что кондиционер не просто изменяет мягкость ткани. Его компоненты оседают на поверхности волокон, образуя тонкий слой, уменьшающий трение между ними. Именно благодаря этому одежда кажется более мягкой. Но для некоторых материалов такая плёнка может быть нежелательной.

Полотенца лучше стирать без кондиционера

Это одна из самых распространенных ошибок во время стирки. Кондиционер делает махровую ткань приятной на ощупь, но может уменьшать ее способность поглощать воду.

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Для полотенца главная функция — именно впитывание влаги. Если волокна постепенно покрываются остатками кондиционера, то вода может хуже проникать в ткань. В результате полотенце будет мягким и ароматным, но вытираться им станет менее удобно.

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Поэтому полотенца, особенно те, которым нужна максимальная поглотительная способность, лучше стирать без кондиционера.

Спортивная одежда может утратить свои свойства

Футболки, леггинсы, спортивные штаны и другую одежду для тренировок часто изготавливают из функциональных синтетических материалов. Их особенность состоит в способности отводить влагу от тела и быстро высыхать.

Кондиционер может оставлять на таких волокнах покрытие, из-за которого ухудшается отвод влаги. В результате ткань уже не столь хорошо выполняет свою основную функцию. Именно поэтому производители стиральной техники и специалисты по уходу за спортивной одеждой советуют избегать кондиционера для таких вещей.

Микрофибру также не стоит смягчать

Салфетки и полотенца из микрофибры специально созданы для того, чтобы хорошо впитывать влагу и удерживать пыль и загрязнение.

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Кондиционер может покрывать тонкие волокна плёнкой, из-за чего микрофибра теряет часть своих свойств. Особенно это важно для салфеток, которыми убирают поверхности, зеркала, стекло или технику.

Поэтому микрофибру лучше стирать отдельно с обычным стиральным средством, без кондиционера.

Не используйте его для водоотталкивающей одежды

Куртки, туристическая одежда и другие вещи со специальным водоотталкивающим покрытием нуждаются в особом уходе. Кондиционер может снизить эффективность такого покрытия. То есть после нескольких неправильных стирок материал может хуже отталкивать воду, хотя внешне вещь будет оставаться вполне нормальной.

Здесь особенно важно читать информацию на этикетке, ведь конкретные требования зависят от материала и изготовителя.

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Осторожно с детской одеждой с огнестойкими свойствами

Для определенной специальной детской одежды, в частности некоторой ночной одежды, важны огнестойкие свойства ткани.

Кондиционеры и другие мягчители могут влиять на функциональные свойства таких материалов. Поэтому производители советуют проверять этикетку и не использовать кондиционер, если это запрещено правилами ухода.

Это тот случай, когда аромат и мягкость вещи точно не должны быть важнее ее основной функции.

Не стоит лить кондиционер прямо на одежду

Даже если для конкретной ткани кондиционер разрешен, его нельзя просто вылить на сухие вещи в барабане.

Концентрированное средство может оставить пятна или неравномерные следы. Правильнее использовать специальный отсек стиральной машины и соблюдать дозировку, указанную производителем.

Избыточное количество кондиционера тоже не сделает вещи лучше. Напротив, остатки могут скапливаться на ткани и в самом отсеке стиральной машины.

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